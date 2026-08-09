¿Qué hay para hacer en la semana? Ruben Blades en el Sodre, "Camp Rock 3" en Disney+ y Buitres en el Planetario

La segunda semana de agosto viene con un montón de actividades para disfrutar. Hay visitas internacionales, varios estrenos esperados en las plataformas de streaming y en las pantallas de cine. Además, mucha música uruguaya e internacional para los próximos días.

Aquí un repaso por las actividades destacadas de música, teatro, cine y streaming del 9 al 15 de agosto de 2026.

Buitres en el Planetario, lo nuevo de La Triple y más

Los shows musicales no paran. El miércoles Gerardo Nieto presenta Sigo Atrevido en el Adela Reta, y el jueves, Samba do Marcio vuelve a Sala del Museo. El viernes Cossi presenta Mejor así en Magnolio; Eduardo Larbanois hace Herencia de cuerdas en La Colmena; La Banda Flotante presenta Mirando en el Adela Reta y Alfonsina lanza Pausa y fogueo en La Trastienda; allí, el sábado, La triple Nelson muestra su nuevo disco; Buitres inicia las escuchas inmersivas de su nuevo disco en el Planetario; Emiliano y el Zurdo llegan al Florencio Sánchez, y Mariana Lucía y Mica Mendizábal cantan en Sala Camacuá.

Otra con Anne Hathaway, un clásico y varios títulos al cine

El lunes, en el ciclo cinearte del Sodre se proyectan dos títulos de maestros del cine: la épica La condición humana de Masaki Kobayashi, y Luz de invierno de Ingmar Bergman. También clásico, pero el martes y en Movie, El silencio de los inocentes celebra sus 35 años; y ese día también en Movie se podrá ver el especial Nimrods: A Green Day Comedy. El miércoles la banda Katseye presenta en cines el tour Wild Hearts.

En cuanto a los estrenos, el jueves llega El final de la calle Oak, en la que el barrio donde viven Anne Hathaway y Ewan McGreggor se transporta a la época de los dinosaurios. Ese día también se estrena Impacto mortal, donde Aaron Eckhart y Ben Kingsley lideran la aventura de terror sobre los sobrevivientes de un aterrizaje de emergencia en el mar, a merced de los tiburones. Además se suma un nuevo largometraje animado de los Paw Patrol: Dino película.

También están anunciadas Bye Bye Paraíso de Kim Elizondo Navarro; y la francesa Los colores del tiempo de Cédric Klapisch.

“Tartufo”, “La tempestad” y los estrenos para las tablas

El lunes comienzan las funciones de Tartufo, el hipócrita que dirige Fernando Rodríguez Compare en La Colmena; y el martes Rasgar la tierra de la Comedia Nacional llega a Sala Camacuá.

El jueves llega a Sala Atahualpa de El Galpón, Anverso Reverso de Angélica González; e Hilos: puntos de sutura, con Andrés Monín y Daniel Gallego al Stella. Con dirección de Fernando Amaral, llega desde el jueves La tempestad de William Shakespeare también al Stella.

El viernes se estrena Cada loco con su tema, con Eliseo Romero y Bettina Barneche en El Galpón; y Al borde del puente en Terminal Goes.

Emanero, Ruben Blades, “La cena de los tontos” y más visitas

Es una semana con muchas visitas. El martes llega al Auditorio Adela Reta, Ruben Blades, en el marco de su Fotografías tour; y el miércoles, la Orquesta Sinfónica de Buenos Aires, se presenta en el Solís. El jueves, Hernán Piquín hace Me verás volver en la sala teatro del Movie; y comienzan las funciones de La cena de los tontos, con Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en El Galpón. El viernes, Sara Hebe llega a sala del Museo; y Darío Jalfin canta y analiza temas de Charly en el Anglo. El sábado, Campi llega al Stella, Rodrigo Lussich hace Acelerado en el Movie, y Emanero llega al Antel Arena.

“Camp Rock 3”, “Moria”, “La fiera” y más en el streaming

La oferta del streaming es importante esta semana. El martes llega Mouriño a Netflix, y el miércoles la temporada 4 de Reacher a Prime Video. El jueves se estrena en Netflix la australiana Mi brillante carrera y la segunda temporada de Llantas; y el viernes llega el drama español La fiera, de Salvador Calvo, que protagonizan Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, la comedia No se desea buena suerte de Julia Hart, y la serie Moria. Además, el viernes llega a HBO Max Bugonia de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, y a Disney+, Camp Rock 3 con los Jonas Brothers.

