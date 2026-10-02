Murió Ricardo Soule, uno de los héroes del rock argentino y creador de algunos de sus grandes himnos

La Nación/GDA

Ricardo Soulé, histórico fundador y líder de la banda de rock Vox Dei, murió a los 76 años. El creador de himnos del rock nacional como “Presente” y “Génesis”, quien se encontraba atravesando problemas de salud en el último tiempo.

“Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna”, señalaron sus familiares a través de un comunicado difundido este viernes al mediodía. “Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor”, finaliza el texto.

Soulé, considerado uno de los próceres del rock nacional, se encontraba atravesando complicaciones en su salud desde hace algún tiempo. Así lo hizo saber hace algunas semanas, a través de su cuenta oficial en Instagram: “Quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fé puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios", publicó el 11 de setiembre.

“En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión. Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar", finalizaba el texto firmado por Soulé.

En 1967, Soulé fundó Vox Dei en calidad de guitarrista, violinista, pianista y cantante, junto con Willy Quiroga (bajo y voz) y Rubén Basoalto (batería), más Juan Carlos Godoy (guitarra rítmica y voz), que al poco tiempo abandonó el grupo. Y se inspiró en las Sagradas Escrituras para componer las letras de los temas de La Biblia, el primer álbum conceptual de la historia del rock en español, editado en 1971, que contiene joyas como “Las guerras”, “Profecías” y “Libros sapienciales”. Antes de eso, su canción “Presente (El momento en que estás)”, que ya tenía alma de clásico, había anticipado desde el disco debut un destino de grandeza para la banda.

“Vox Dei dio en una vena del público que yo no tuve la suerte de dar. O sea, Vox Dei tiene una preponderancia dentro de mi carrera inalcanzable. Todas las letras que escribí entre el 70 y el 75, antes de irme a Inglaterra, calaron tan profundo en el público que siguen siendo recordadas, e incluso se siguen sumando nuevos fans de ellas entre la gente más joven. En cambio, mi carrera como solista ha sido mucho más modesta, sencilla y underground”, reflexionaba en una entrevista publicada por La Nación.



En la misma nota, Soulé se refería a la conflictiva relación que mantenía con el bajista y también cantante Willy Quiroga, quien moriría unos meses después. “Todo empezó hace muchos años. Hubo un problema generacional, yo era el más chico de la banda, el más joven, y eso creó una relación de tirantez. Ahora que tengo 74 años lo puedo decir por primera vez con todas las letras: yo fui el ideólogo de Vox Dei, el que trajo el tema de La Biblia al grupo, el que creó ‘Presente’; en fin, las letras que más trascendieron, el estilo que marcó una época, las obras conceptuales. O sea: la raíz de Vox Dei estuvo dentro de mi cabeza. Eso, evidentemente, no le cayó muy bien a Willy. Entonces, cuando llegamos al 75, y yo pretendí continuar en esa línea, tanto él como Rubén dijeron que no, que así no era la cosa sino como que ellos pretendían seguir de ahí en más”, relató sobre los conflictos internos que lo llevaron a abandonar la agrupación en 1975.