Matías Valdez le propuso matrimonio a su novia en el Antel Arena: el video del momento que emocionó al público

Matías Valdez le propuso matrimonio a su novia, Magui Helguera, durante su show en el Antel Arena, en la noche del sábado, frente a más de 7500 personas. El video del momento fue publicado por el equipo de management del artista, que acompañó las imágenes con una frase: “Una locura de momento que va a quedar para el recuerdo”.

Valdez le dedicó una canción a Helguera, que estaba sobre el escenario, antes de hacerle la pregunta que convirtió la noche en una ocasión todavía más especial: “¿Te querés casar conmigo?”. Luego, se arrodilló frente a ella y le colocó el anillo, en medio de la emoción y ante la mirada de miles de espectadores que fueron testigos de la propuesta.

El momento también tuvo un significado especial a la luz de las canciones del artista. En diálogo con El País, Valdez se refirió a aquellas primeras composiciones de su repertorio en las que hablaba de encontrar un amor con quien compartir escenas cotidianas, como desayunar juntos, quedarse en la cama y tomar mate. Consultado sobre esas letras y sobre la posibilidad de encontrar a alguien con quien construir ese tipo de vínculo, el cantante reconoció que el amor de su vida finalmente “apareció”.

La propuesta tuvo lugar en una noche importante para la carrera del músico. Se trató del quinto show que realiza en el Antel Arena, uno de los escenarios más destacados de la música en Uruguay. La convocatoria volvió a demostrar el vínculo que mantiene con su público: las entradas para la presentación del sábado estaban agotadas.

Valdez y Helguera suelen compartir distintos momentos de su relación en redes sociales, donde muestran su vínculo y el amor que se tienen. La propuesta de matrimonio se suma así a las publicaciones con las que ambos hacen partícipes a sus seguidores de su historia juntos.