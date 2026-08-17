María Becerra vuelve a Uruguay con un show 360°: fecha, lugar, precios y cómo será la venta de entradas

María Becerra volverá a Uruguay y lo hará con una novedad: por primera vez presentará en Montevideo un show en formato 360°. La cantante argentina llegará el viernes 2 de octubre al Antel Arena con Quimera Tour 360°, el espectáculo que estrenó en diciembre con dos River Plate agotados.

Será su regreso a Montevideo luego de dos años y su segunda presentación en el Antel Arena. La preventa exclusiva para clientes de BBVA empezará este miércoles a las 12.00 y se extenderá durante 48 horas.

La venta general se habilitará el viernes al mediodía. Las entradas se venderán por Tickantel y, según supo El País, los precios irán de a 2.200 a 8.400 pesos.

La gira está dedicada a Quimera, el tercer disco de Becerra y el proyecto más ambicioso de su carrera hasta el momento. El álbum presenta cuatro alter egos que representan distintas facetas de la cantante, cada uno con su propio universo musical, visual y emocional.

Esa idea también llegará al escenario con una puesta que combina música, teatro y recursos audiovisuales. El formato 360°, además, ubicará a Becerra en el centro del Antel Arena, rodeada por el público.

Las canciones de Quimera convivirán con otros éxitos de su carrera como “High”, “Cuando te vi” y “Automático”.

María Becerra. Foto: Captura de Instagram.

El tour tuvo su presentación en River Plate, donde la cantante agotó dos funciones con este espectáculo. El estadio porteño tiene además un significado especial en su carrera: en 2024 se había convertido en la primera artista argentina en ofrecer un concierto ahí.

Este año sumó otro hito a su carrera al interpretar el Himno Nacional Argentino antes de la final del Mundial entre Argentina y España. Tras su reciente paso por España, Becerra llevará Quimera por Latinoamérica y en noviembre ofrecerá ocho funciones en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Su última visita a Uruguay fue en 2024. En noviembre de aquel año reunió a unas 20 mil personas en la Rambla del Club de Golf.

Ahora volverá al Antel Arena, donde ya se había presentado en 2022 con la gira de La Nena de Argentina, pero esta vez lo hará acompañada por las distintas identidades que construyó para Quimera: Jojo, Shanina, Maite y Gladys.