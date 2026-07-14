La Filarmónica de Montevideo presenta un concierto 360° en el Teatro Solís: cómo será la experiencia

La Orquesta Filarmónica de Montevideo ocupará este viernes un espacio poco habitual para ofrecer una experiencia diferente.

A las 19.30 se presentará en la sala Zavala Muniz del Teatro Solís con un concierto en formato 360°, que invita a escuchar a la orquesta desde una nueva perspectiva.

Los cuatro sectores de la sala estarán habilitados para generar una disposición circular. Las últimas entradas se venden en Tickantel; cuestan 390 pesos y hay 2x1 para socios de Club El País.

Bajo la dirección del argentino Martín Fraile y con el uruguayo Martín Castillos como solista en clarinete, el programa incluirá la Primera Suite Argentina para instrumento de arco, de Alberto Williams, y la Suite Argentina, de Elsa Calcagno.

También ofrecerá el estreno mundial del Poema Sinfónico Nº 4 para orquesta de cuerdas Reflejos del tiempo, de Mauricio Charbonnier, además de Contemplación y Danza, de Astor Piazzolla.

El cierre romperá ese recorrido por la música argentina con el Idilio de Sigfrido, de Richard Wagner.

Martín García. Foto: Archivo. Leonardo Maine/Archivo El Pais

En diálogo con El País, el director artístico de la Filarmónica, Martín García, destacó que el concierto fue concebido especialmente para la sala Zavala Muniz. “La cercanía entre el público y la orquesta permitirá apreciar con una intensidad poco frecuente la riqueza de los colores orquestales, los matices de la interpretación y el diálogo entre los instrumentos”, señaló.

Para García, la propuesta será innovadora para la Filarmónica. “Invita al público a descubrir aspectos del sonido orquestal que difícilmente pueden percibirse en un formato tradicional”, aseguró.

“Este concierto es una forma de ampliar las maneras de encontrarse con la música sinfónica y de seguir acercando la orquesta a nuevos públicos”, afirmó.