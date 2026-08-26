La Fiesta de la X anunció más artistas para la Rural del Prado: los 26 confirmados y el precio de entradas

La Fiesta de la X anunció su regreso luego de más de dos décadas en julio y continúa revelando la grilla de la nueva edición, que se celebrará el 11 de diciembre en la Rural del Prado.

A la banda brasilera Titãs y los argentinos Los Pericos, anunciados previamente, se suman La Beriso y La Bersuit. A su vez, también se reveló que varias fiestas y boliches participarán del festival a lo largo de todo el predio: Fiesta Polenta desde Argentina, The Warehouse, La juntada de los artistas y los bares La Hacienda, Santa Catalina, Primata, El Barzón, El Bacilón, La Trastienda, Fun Fun y Montevideo al Sur.

La segunda tanda de entradas está disponible en Redtickets desde 1980 pesos. El ingreso VIP, que incluye un sector preferencial, baños exclusivos y degustación de comida y bebida, tiene un costo de 5800 pesos.

Durante diez horas y seis escenarios, más de 150 artistas de géneros diferentes formarán parte de la programación. A nivel nacional, Hereford, Mota, Traidores, Peyote Asesino, Cuatro Pesos de Propina y Flor Sakeo serán los destacados del rock, mientras que el rap estará presente a través de Soffia Philo y La Teja Pride.

Propuestas como Rey Garufa —una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota—, Maia Castro, The La Planta, La Orquesta de las Mil Melodías y 99% Baladas —que canta baladas clásicas y populares de los años 80, 90 y 2000—, Flor Infante, Roda de Samba, la Murga La Justa y la Comparsa La Sara del Cordón diversificarán las opciones en los escenarios.

Además de los shows en vivo, habrá un festival de cortometrajes, exposiciones y artistas callejeros.

La Fiesta de la X, nacida hace 27 años como una propuesta de la emisora X FM, se convirtió en el fenómeno cultural que marcó a una época: llegó a convocar hasta 100 mil personas en la década del 2000 y, además de realizarse en Montevideo, tuvo ediciones en Canelones y Rocha.