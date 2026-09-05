José Luis "Puma" Rodríguez anuncia concierto en Uruguay: fecha, lugar, precios y cómo comprar las entradas

José Luis “Puma” Rodríguez volverá a Uruguay el lunes 26 de octubre para presentar “Grandes éxitos”, la gira que marcará su vuelta al Auditorio Nacional del Sodre. La función será a las 20.00, las entradas están a la venta en Tickantel y los precios va de 3.100 a 4.600 pesos.

El regreso llama la atención: el artista actuó allí el 30 de marzo de 2025 y agotó las localidades de un show anunciado como parte de su gira de despedida. Poco más de un año y medio después, el cantante de 83 años retomará el contacto con el público montevideano con un repertorio centrado en sus canciones clásicas.

En aquel concierto, Rodríguez repasó clásicos como “Dueño de nada”, “Amante eterna, amante mía”, “De punta a punta”, “Culpable soy yo”, “Pavo real” y “Agárrense de las manos”. También alternó sus baladas románticas con canciones bailables y mensajes sobre la fe, la familia y la importancia de disfrutar el presente.

Uno de los momentos centrales llegó con “Agradecido”, la canción dedicada a su segunda oportunidad tras el doble trasplante de pulmón al que se sometió en 2017. “Cristo me ha dado una chance más y vivo con dos pulmones prestados. Y eso es un milagro”, dijo.

La noche también dejó una frase que ahora adquiere otro sentido. Cuando una espectadora le gritó “¡Tirá la toalla!”, respondió: “¿Tirar la toalla? Eso nunca. He librado grandes batallas y he vencido”. Aunque llegó exigido por una gira europea, hacia el final se levantó de la banqueta y bailó mientras el público lo acompañaba de pie.

Rodríguez construyó una carrera de más de cinco décadas como cantante y actor. Su repertorio romántico lo hizo una figura popular en América Latina y España. “Los uruguayos me han demostrado un cariño y un respeto excepcional”, dijo a El País en 2023.