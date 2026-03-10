Homenaje a Alfredo Zitarrosa por sus 90 años: fecha, horarios, lugar y todas las actividades con entrada libre

Este martes, en el marco del 90° aniversario del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, la Sala Zitarrosa artista presentará una serie de actividades dedicadas a la figura del autor de clásicos como "El violín de Becho" y "Adagio en mi país". La jornada, con entrada libre, incluirá conciertos, una mesa redonda y la proyección de un premiado documental sobre su exilio.

Organizada junto al Archivo Zitarrosa, la actividad comenzará a las 19.40, aunque se recomienda llegar con antelación para asegurarse un lugar. A esa hora se realizará un homenaje a cargo de la Comisión de Niñas y Niños de la Sala Zitarrosa.

Luego, a las 19.50, se presentará brevemente el guitarrista Julio Cobelli, quien acompañó a Zitarrosa en dos etapas de su carrera: primero entre 1970 y 1972, período que incluyó la grabación del disco Coplas del canto, y más tarde desde el regreso del músico del exilio, en 1984, hasta sus últimos años.

A las 20.00 se desarrollará una mesa de diálogo con artistas que fueron amigos y colaboradores de Zitarrosa. Participarán Eduardo Larbanois, Numa Moraes, Washington Carrasco, Cristina Fernández y Cobelli. La conversación será moderada por el periodista Mauricio Rodríguez, autor del libro Zitarrosa en vivo, publicado en 2023 dentro de la colección Discos de Estuario Editora.

El cierre de la jornada será a las 20.45 con la proyección de Ausencia de mí (2018), documental dirigido por la cineasta argentina Melina Terribili. La película, ganadora del Premio Cóndor de Plata en 2019, recorre las distintas etapas del exilio de Zitarrosa durante la dictadura, cuando vivió entre Argentina, España y México.

El film explora el desarraigo que atravesó en esos años e incluye abundante material inédito de grabaciones familiares, además de una mirada al presente a través del trabajo del Archivo Zitarrosa. El documental también se encuentra disponible para alquiler en la plataforma Cinemateca +.

Además de esta actividad, el Archivo Zitarrosa anunció que trabaja junto al Instituto Nacional de Música en un concierto homenaje al artista. El evento se realizará el viernes 10 de abril desde las 19.00 en la Plaza Fabini, con entrada libre. Según adelantaron los organizadores, participarán más de 20 artistas, aunque la grilla todavía no fue anunciada.