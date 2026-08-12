El encuentro entre Yamandú Orsi, Jaime Roos y Rubén Blades tras el show del panameño en el Auditorio del Sodre

Este martes, Rubén Blades volvió a presentarse en Uruguay después de 16 años y lo hizo ante un Auditorio Nacional del Sodre agotado. A los 78 años, uno de los grandes referentes de la salsa ofreció un concierto de dos horas y media en el que presentó las canciones de su disco Fotografías y repasó clásicos como “Pablo Pueblo”, “Plástico” y “Pedro Navaja”.

Entre los espectadores estuvieron el presidente Yamandú Orsi, que asistió junto a su esposa, Laura Alonsopérez, y Jaime Roos. En un momento del concierto, Blades reparó en sus presencias y les dedicó unas palabras desde el escenario.

La relación musical entre Blades y Roos tiene, además, un antecedente particular. En 1996, el panameño incluyó en el álbum La rosa de los vientos una versión de “Amándote”, uno de los grandes clásicos del músico uruguayo.

El encuentro entre los tres continuó una vez terminado el espectáculo. Este miércoles de mañana, Orsi publicó en su cuenta de Instagram una foto y un video registrados en el camarín del Auditorio Nacional del Sodre.

En la imagen aparecen el presidente y Alonsopérez junto a Blades, Roos y Fernando Couto, director de Espectáculos y director general de Auditorios del Sodre. El video muestra parte de la conversación que mantuvieron luego del concierto y registra un diálogo entre Roos y Orsi.

“Ayer, en el Auditorio del Sodre, fuimos a ver al gran Rubén Blades. Compartimos buena música y una charla amena junto a Jaime Roos, ícono de nuestra cultura y de la música uruguaya”, escribió Orsi al compartir el registro. “Una noche de esas que se disfrutan y quedan en la memoria”, agregó.

El concierto marcó el regreso de Blades a Montevideo como parte de la gira de Fotografías, su más reciente trabajo discográfico, que tiene escalas en Argentina y Chile. Para esta etapa, el músico volvió a rodearse de la big band de 20 músicos dirigida por Roberto Delgado, con la que grabó el álbum.

