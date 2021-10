J Balvin se disculpa por el videoclip de "Perra", que fue retirado de YouTube

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El colombiano J Balvin pidió disculpas tras las críticas por machismo y racismo suscitadas por el videoclip de "Perra", en el que aparecen dos bailarinas negras como si fueran mascotas y que ya ha sido retirado de los canales oficiales.

"Primero quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que fueron ofendidas, especialmente a las mujeres y la comunidad negra", dijo el cantante en un video en su cuenta de Instagram.

El video de "Perra", en el que colabora con la dominicana Tokischa, provocó hasta un regaño de su madre, Alba Mery, que aseguró que esa canción no era del Josesito que conocía. "No vi a José por ninguna parte", aseguró la mujer en el programa Nos cogió la noche de Cosmovisión la semana pasada.



Incluso la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró, en un comunicado, que, más allá del video que denigra a la mujer, "la letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir". "Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración", dijo Balvin al respecto, quien recordó que la semana pasada retiró el videoclip.



Y a su madre le expresó: "Mi idea es seguir siendo mejor cada día".

MIRA TAMBIÉN "JOSE": el disco de J Balvin que captura el nuevo capítulo de una estrella latina

Es la segunda polémica que suscita el Niño de Medellín en las últimas semanas, después de que llamase a no acudir a los Grammy ya que, según dijo, "no nos valoran (a los músicos urbanos), pero nos necesitan". Entonces el puertorriqueño René Pérez, Residente, lo criticó diciendo que sus palabras eran un desprecio hacia los nuevos talentos que estaban nominados por primera vez, y comparó su música con carrito de hot dogs.



"Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", aseguró Residente. También provocó las críticas de otros artistas como el cubano Yotuel, exintegrante de Orishas.