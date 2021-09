J Balvin se enojó con los Grammy y Residente comparó su música con "carrito de hot dog"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves amaneció con la guerra menos pensada dentro de la música urbana o el reggaetón. J Balvin y Residente quedaron enfrentados, a través de las redes sociales, después de que el primero se quejara de los Premios Grammy y el segundo no se lo tomara en serio.

Todo comenzó con una publicación en las redes sociales de J Balvin, que luego fue borrada. Allí, el colombiano escribió tras darse a conocer las nominaciones a los 22° Latin Grammy: "Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating pero no nos dan el respeto. (PD: Estoy nominado, para que no vengan con que estoy dolido)". Y luego llamó a boicotear la ceremonia que se realizará en noviembre: "Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! Es decir todos, porque somos un movimiento".

Este mensaje no le cayó en gracia a René Pérez Joglar, o sea Residente, que también utilizó sus redes para contestarle al colega. A través de un video, el ex Calle 13 criticó su actitud de pedirle a los artistas que no vayan a la gala, y dijo: "Te creería lo del boicot si el año pasado, cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa' los Grammy. Pero ahí tu no pediste boicot (...) Y no sé por qué te molesta tanto, porque según tú, tú haces historia cada 15 segundos cabrón, con el 'latino cultural gang' o no sé qué puñeta".



Lo más interesante vino después, cuando comparó la música de Balvin, una de las figuras más influyentes del sonido urbano de los últimos años, con "un carrito de hot dog", es decir, con comida chatarra.

¿Qué opinan del mensaje de @Residente a @JBALVIN ?

Los leo pues pic.twitter.com/H0VFpnCoBm — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) September 30, 2021

"Tienes que entender, José. Es como si un carrito de hot dog se molestara porque no puede ganar una estrella Michelin", dijo Residente, haciendo referencia al máxima calificación que se le entrega a los chefs. "Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana la estrella Michelin".



Filoso, Residente, que a lo largo de todo el video repitió una y otra vez que Balvin no escribe sus propias canciones, remató: "El punto es, José, que si tu no tienes lápiz, le tienes que bajar el 20". Y el cruce virtual no demoró en hacerse viral y convertirse en tendencia en Twitter.

Hasta el momento de esta nota, J Balvin no había respondido el ataque. El cantante de éxitos como "X", "Con altura" junto a Rosalía o "Ay vamos", está nominado a los Grammy Latinos, a canción del año y mejor canción urbana por "Agua", y a mejor performance de reggaetón por "Tu veneno".