Grammy Latinos: No Te Va Gustar y Jorge Drexler son los uruguayos nominados

Los Premios Grammy Latinos anunciaron este martes todos los nominados para su 22° edición, y hay presencia uruguaya en la lista. Sin novedades, No Te Va Gustar y Jorge Drexler están en competencia por algunos de los premios asociados a categorías de género.

En el caso de la banda, es candidata al gramófono a mejor álbum de rock por Luz, el disco editado este año y grabado en 2020 entre José Ignacio y Montevideo. Comparte la nominación con Curso de levitación intensivo de Bunbury, Control de Caramelos de Cianuro, Los Mesoneros Live desde Pangea de Los Mesoneros y El pozo brillante, de Vicentico.

Y también va por la estatuilla a mejor canción de rock, por "Venganza", la colaboración con la trapera argentina Nicki Nicole. También se disputan ese premio "Ahora 1" de Vicentico, "Distintos" de De La Tierra, "El Sur" de Love of Lesbian, e "Hice todo mal" de Las Ligas Menores.



En cuanto a Jorge Drexler, sus nominaciones tienen que ver con el trabajo que hizo con el español C. Tangana. El tema que grabaron juntos para el disco El madrileño, "Nominao", es candidato al premio a mejor canción alternativa junto con "Te olvidaste", de C. Tangana con Omar Apollo, "Agarrate" de Nathy Peluso, "Antidiva" de Aterciopelados y

"Confía", de Gepe y Vicentico.

Aparte, Drexler también tiene créditos de compositor en "Hong Kong", del Tangana con Andrés Calamaro y que va por el galardón a canción pop rock.



En cuanto a las principales novedades de estos Latin Grammy, resalta la nominación de Bizarrap como productor del año, por varias de las sesiones que ha realizado con figuras de la música urbana, y que lo han posicionado en uno de los artistas argentinos más influyentes de los últimos años.



Además, la estadounidense Selena Gomez fue nominada por primera vez a estos reconocimientos latinos, por el videoclip del tema "De una vez" que forma parte de su primer material discográfico en español. Y la argentina Zoe Gotusso, con su disco debut producido por el uruguayo Juan Campodónico, tiene dos candidaturas.

C. Tangana, Camilo y Pablo Alborán son algunos de los nombres con mayor presencia en esta edición de los Premios Grammy, que contempla material publicado entre el 1° de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021. La ceremonia se realizará el 18 de noviembre.



A continuación, los nominados a las principales categorías:



Grabación del año

"Si hubieras querido" - Pablo Alborán

"Todo de ti" - Rauw Alejandro

"Un amor eterno" (versión balada) - Marc Anthony

"A tu lado" - Paula Arenas

"Bohemio" - Andrés Calamaro y Julio Iglesias

"Vida de rico" - Camilo

"Suéltame, Bogotá" - Diamante Eléctrico

"Amén" - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Evaluna

"Dios así lo quiso" - Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

"Te olvidaste" - C. Tangana y Omar Apollo

"Talvez" - Caetano Veloso y Tom Veloso

Álbum del año

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

El último tour del mundo - Bad Bunny

Salswing! - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos - camilo

Nana, Tom, Vinicius - Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un canto por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

El Madrileño - C. Tangana

Canción del año

"A tu lado" - Paula Arenas

"A veces" - Diamante Eléctrico

"Agua" - J Balvin

"Canción bonita" - Carlos Vives y Ricky Martin

"Dios así lo quiso" - Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra

"Hawái" - Maluma

"Mi guitarra" - Javier Limón, Juan Luis Guerra y Nella

"Patria y vida" - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo, El Funky

"Que se sepa nuestro amor" - Mon Laferte y Alejandro Fernández

"Si hubieras querido" - Pablo Alborán

"Todo de ti" - Rauw Alejandro

"Vida de rico" - Camilo

Mejor artista nuevo

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez