A los 86 años, murió Neil Sedaka, compositor de grandes canciones pop desde la década de 1960

El cantante y compositor Neil Sedaka, figura central del pop estadounidense y autor de clásicos como “Oh Carol”, “Breaking Up Is Hard to Do”, “Bad Blood”, “Laughter in the Rain” y “Calendar Girl”, murió a los 86 años.

“Fue una verdadera leyenda del rock and roll, una inspiración para millones y, sobre todo para quienes tuvimos la suerte de conocerlo, un ser humano extraordinario al que extrañaremos profundamente”, expresó su familia en un comunicado.

Integrante de la misma generación de Brooklyn que dio figuras como Barbra Streisand, Neil Diamond y Carole King, y formado en la mítica usina de éxitos del Brill Building a comienzos de los años 60, Sedaka colocó tres canciones en el número uno del Billboard Hot 100 y otras nueve en el Top 10.

Su momento de mayor popularidad llegó a principios de los 60, aunque vivió un resonante regreso a mediados de los 70 con el respaldo de Elton John, quien incluso colaboró en “Bad Blood”, número uno en 1975.

Además de sus propios éxitos, Sedaka fue autor de canciones que marcaron la carrera de otros artistas. Entre ellas, “Stupid Cupid”, que llevó a lo más alto a Connie Francis en 1958, y “Love Will Keep Us Together”, el gran suceso de Captain and Tennille en 1975. Continuó grabando y girando durante décadas pero se basó en ese repertorio fundacional.

A lo largo de más de seis décadas de trayectoria, fue nominado a cinco premios Grammy -incluida la segunda edición de la ceremonia, en 1959- y en 1983 ingresó al Salón de la Fama de los Compositores.

En 1978 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En 1958, Sedaka estuvo en Uruguay y los memoriosos recordarán su actuación en las populares fonoplateas de radio El Espectador y una actuación en Canal 10.

