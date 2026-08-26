Un festival literario que celebra el aniversario de una librería y reúne a escritores y editores rioplatenses

Definido como un “festival de literatura y pensamiento”, Constelaciones Eternas se realizará entre mañana, jueves 27, y el sábado, principalmente, en tres librerías de Montevideo.

La excusa son los diez años de la librería Escaramuza y el programa está armado por la argentina Eterna Cadencia Editora. La idea es promover encuentros con libreros, periodistas y artistas a través de charlas, talleres de lectura y escritura, y lecturas abiertas.

Las locaciones principales serán las librerías Escaramuza (Pablo de María y Charrúa), Feltrinelli (Peatonal Sarandí y Bacacay) y Cultural Alfabeta (Barreiro y Berro, en Pocitos). Los talleres y las presentaciones se realizarán en Guarida Casa de Libros (Dr. Héctor Miranda 2410, en Punta Carretas) y el bar Montevideo al Sur (Paraguay y Maldonado).

Habrá, además, una actividad en la Biblioteca Nacional en torno al archivo de Felisberto Hernández (mañana a las 17:00), y una conversación de Leonora Djament y Deborah Duarte en la Sala Cassinoni de la Universidad de la República, sobre el libro En las sombras de la tradición: Una historia de la Escuela de Frankfurt en perspectiva feminista, de Duarte. Eso será mañana a las 9:30. Ambas actividades -como todas- son gratuitas, pero requieren inscripción acá.

Desde Buenos Aires viajarán autores, traductores y editores: Alejandra Kamiya, Martín Kohan, Hernán Ronsino, Jorge Consiglio, Cecilia Pavón, Luis Sagasti, Virginia Ruano y Leonora Djament.

A las actividades se sumarán los uruguayos Lalo Barrubia, Inés Bortagaray, Horacio Cavallo, Ailín Curbelo, Fernando Foglino, Lucía de León, Daniel Mella, Sebastián Miguez Conde, Felipe Polleri, Lourdes Silva, Tamara Silva Bernaschina y Dani Umpi.

Habrá un cierre musical el sábado, desde las 21:30, en Montevideo al Sur, a cargo de Franny Glass.

La grilla completa está acá.

