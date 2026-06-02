Tres libros de autores uruguayos sobre pasiones nacionales: el teatro, la filosofía y el fútbol

Tres libros de autores nacionales que han llegado a la redacción e incluyen un repaso a la obra de uno de los dramaturgos locales, dos de ellas actualmente en cartel, la secuela de un libro de filosofía, y, para ambientes mundialistas, historias de jugadores de fútbol

Dramaturgo uruguayo

Supongamos que el mundo es: pentalogía de obras fantásticas reúne piezas escritas a lo largo de los últimos veinte años por el dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón. Las relaciones familiares, la pulsión sexual, el duelo y la memoria histórica son algunos de los puntos neurálgicos de estos trabajos, planteados a través del humor y el absurdo. Hay aliens, vampiros y robots, pero detrás de tanta fantasia, se encuentra la realidad de nuestros tiempos.

Libro: Supongamos que el mundo es... De: Gabriel Calderón Editorial: Criatura Precio: 890 pesos.

Filosofía y lenguaje

En este nuevo ensayo (una continuación de Mientras, editado en 2025), la filósofa Mariela Rodríguez Cabezal describe “con el uso del conector ‘mientras tanto’ del lenguaje, contrariedades o contradicciones, que hacen a la condición humana o a situaciones injustas del mundo”, de acuerdo a la información de la editorial. Rodríguez Cabezal va a estar presentando Mientras tanto, este jueves 4 a las 17.30 en DaVinci Libros, Av. del Libertador 2075.

Libro: Mientras tanto. De: Mariela Rodríguez Cabezal Editorial: Da Vinci Precio: 480 pesos.

Historias de fútbol

Subtitulado “Confesiones, mitos y verdades del fútbol uruguayo por sus protagonistas”, este nuevo libro de Gerardo Tagliaferro incluye entre sus protagonistas como Ghiggia, Schiaffino, Morena, Diego Aguirre, el maestro Tabarez, Sebastián Abreu, Fabián O’Neill, Bengoechea y Montero Castillo, entre otros. Tagliaferro ha publicado libros periodísticos, una novela y un ensayo sobre fútbol, Mitos del fútbol uruguayo en 2021.

Libro: Uruguayos Campeones. De: Gerardo Tagliaferro. Editorial: Sudamericana. Precio: 790 pesos.

