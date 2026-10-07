Qué hacer en la Feria del Libro de Montevideo este 7 de octubre: cinco actividades gratuitas recomendadas

La Feria del Libro de Montevideo 2026 continúa este miércoles 7 de octubre con una agenda cargada de actividades y varias propuestas para detenerse especialmente. Desde literatura infantil hasta novela, cine, filosofía y crónica policial, la programación ofrece opciones para distintos públicos y permite armar un recorrido desde las 18.00.

La jornada tendrá presentaciones de novedades editoriales, entre ellas la nueva novela de Carlos Rehermann y el libro en el que el periodista Jean Georges Almendras repasa décadas dedicadas a la crónica policial. También habrá espacio para acercarse al pensamiento de José “Pepe” Mujica a través de la filosofía y para descubrir una nueva antología dedicada a la narrativa infantil uruguaya.

El cine completa una agenda que, desde la tarde y hasta la noche, concentra varias actividades en las salas de la Intendencia de Montevideo. Para quienes estén pensando en acercarse a la feria, estos son cinco recomendados para hoy, con horarios y salas para organizar la visita.

18.00 | Una antología para recorrer la narrativa infantil uruguaya

La primera parada puede ser en la Sala Dorada, donde a las 18.00 se presentará el segundo volumen de la Antología narrativa infantil uruguaya, publicada por Banda Oriental.

La actividad reunirá a Rossana Peveroni, Federico Ivanier, Virginia Brown, Lía Schenck y Marcos Vázquez, con moderación de Virginia Mórtola. Una propuesta especialmente dirigida a quienes quieran acercarse a autores y miradas que forman parte de la literatura infantil nacional.

19.00 | Un homenaje cinematográfico a Alexander Kluge

A las 19.00, la Sala Azul cambiará los libros por la pantalla para homenajear al emblemático director alemán Alexander Kluge, fallecido en marzo.

La programación incluirá dos obras: el cortometraje experimental Cinco horas Parsifal en 90 segundos y el largometraje Artistas bajo la cúpula del circo: desorientados. Es una de las propuestas diferentes de la jornada y una oportunidad para acercarse a la obra de una figura fundamental del cine alemán.

19.00 | Mujica y una pregunta filosófica: ¿cómo he de vivir?

También a las 19.00, pero en la Sala Roja, el escritor Gustavo Pereira presentará ¿Cómo he de vivir? El camino filosófico de Mujica, un libro que parte de la figura de José “Pepe” Mujica, fallecido en 2025, para acercarse a su pensamiento y sus reflexiones.

La actividad propone mirar al expresidente desde una perspectiva filosófica y detenerse en algunas de las preguntas, ideas y principios que atravesaron su trayectoria pública.

Foto: Nicolás Pereyra

20.00 | Carlos Rehermann presenta su nueva novela

Una hora más tarde, la Sala Roja recibirá a Carlos Rehermann, que presentará Parque hotel, su nueva novela. Publicado por Estuario, el libro obtuvo el Tercer Premio Nacional de Literatura en narrativa 2025.

La presentación permitirá conocer una de las novedades de la narrativa uruguaya que llegan a esta edición de la feria. Parque hotel ya se encuentra disponible en librerías y tiene un precio de 790 pesos.

20.00 | Jean Georges Almendras y décadas de crónica policial

La otra alternativa de las 20.00 estará en la Sala Dorada, donde el histórico periodista de policiales Jean Georges Almendras presentará ¡No te apretés, carajo! La crónica policial uruguaya en primera persona.

El libro recorre su extensa carrera en la televisión y la prensa escrita y recupera, desde la experiencia personal, años dedicados a uno de los géneros periodísticos que marcaron su trayectoria. Para los interesados en el periodismo y en la historia de la crónica policial uruguaya, aparece como uno de los encuentros fuertes de la noche.