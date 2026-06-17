Feria Bohemia 2026: fechas, precios de entradas, invitados y todos los detalles del evento retro en el Hotel NH

La séptima edición de la Feria Bohemia, el evento de expositores retro más grande de Uruguay, se llevará a cabo este sábado 27 y domingo 28 de junio en el Hotel NH, ubicado en Ciudad Vieja.

Con más de 800m2 de espacio dividido en dos pisos y 50 marcas asociadas, la feria agregó un segundo día porque la asistencia aumentó edición a edición.

Nacho Episcopo, organizador del evento, relata a El País que comenzaron con 500 asistentes y que para esta ocasión esperan entre 2500 y 3000 personas. “Se merecían dos días de espacio para que sea mucho más cómoda la feria y que todos puedan disfrutarla”, comenta.

Esta séptima entrega tiene la particularidad de ser mundialista: es por esto que habrá una zona de intercambio de figuritas del álbum Panini. Por otro lado, quienes asistan podrán encontrar “artículos retro de mundiales anteriores, álbumes, figuritas y varios videojuegos”.

Las entradas se pueden adqurir por RedTickets. El abono para los dos días tiene un costo de 400 pesos, mientras que el acceso para el sábado o el domingo cuesta 250 pesos. También se pueden obtener en la boletería del evento.

Durante el fin de semana habrá invitados especiales. El argentino Marito Baracus presentará su show Búnker, en un sector reservado para mayores de 18 años. Nicolás Olivieri, creador de Retroaventuras, también será parte del evento.

Episcopo es dueño de Vieja Bohemia, un local que comercializa artículos coleccionables retro. En sus viajes descubrió los eventos de coleccionistas y se dio cuenta de que en Uruguay podría hacer algo similar. Así fue como comenzó con la Feria Bohemia.

Episcopo define a la feria como una “Tristán Narvaja fusionada con un gran salón de maquinitas”. Además de la venta de juguetes retro, videojuegos, vinilos y más, también habrá una sección gamer con varias maquinitas, consolas y computadoras que formarán una especie de cibercafé con torneos y premios.

“Todo lo que es la cultura retro y pop, estará en la Feria Bohemia”, concluye Episcopo.