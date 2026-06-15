Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la madre de la familia Tanner en la icónica serie ALF

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada por millones de televidentes por su papel de Kate Tanner en la exitosa comedia televisiva ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada por sus familiares y por su representante, Tom Markley, según informaron medios especializados de Estados Unidos.

Schedeen interpretó a la madre de la familia Tanner durante las cuatro temporadas que tuvo la popular serie de NBC, emitida entre 1986 y 1990. Su personaje se convirtió en una de las figuras centrales de la ficción que narraba las aventuras de un carismático extraterrestre que encontraba refugio en un hogar suburbano estadounidense.

La familia comunicó el fallecimiento a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde señaló que la actriz murió "en paz". Hasta el momento no trascendieron las causas de su muerte.

En el emotivo texto de despedida, sus seres queridos la describieron como una mujer de enorme creatividad, dueña de un humor agudo y una profunda devoción por su familia.

"Siempre estoy con ustedes", fue una de las frases atribuidas a la actriz y compartidas por sus familiares. En el mensaje también señalaron que su legado permanecerá vivo en los recuerdos, las risas, las obras de arte, las joyas artesanales, las pinturas, las esculturas y la alegría que supo transmitir a quienes la rodearon.

La familia solicitó que, en lugar de enviar flores, quienes deseen homenajearla realicen donaciones a Habitat for Humanity, una organización benéfica con la que Schedeen mantenía un fuerte vínculo.

Anne Schedeen.

Anne Schedeen, una carrera de más de cuatro décadas

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen, descubrió su vocación artística desde muy pequeña. Se formó en el Portland Civic Theatre y dio sus primeros pasos en producciones teatrales antes de trasladarse a Nueva York para perseguir una carrera profesional.

Posteriormente se instaló en Los Ángeles, donde firmó contrato con Universal Pictures y comenzó una extensa trayectoria en televisión y cine.

Su debut en la pantalla llegó en 1974 con una participación en The Six Million Dollar Man. A lo largo de los años integró el elenco o realizó apariciones en numerosas series populares, entre ellas La mujer biónica, The Incredible Hulk, Three's Company, Cheers, Magnum P.I., Se ha escrito un crimen y Judging Amy.

También desarrolló una sólida carrera cinematográfica, participando en películas como La criatura infernal (1976), Vuelo hacia la catástrofe (1977), Exo-Man (1977), Champions: A Love Story (1979), Second Thoughts (1983), Slow Burn (1986) y Cast the First Stone (1989).

Aunque su carrera abarcó decenas de producciones, Anne Schedeen quedará para siempre asociada a ALF, una de las comedias más populares de finales de los años 80.

Como Kate Tanner, interpretó a la madre comprensiva y paciente que debía lidiar con las ocurrencias del irreverente extraterrestre proveniente del planeta Melmac. La química entre los personajes y el éxito internacional de la serie la convirtieron en un rostro familiar para toda una generación.

Schedeen deja a su esposo, Christopher Barrett, con quien compartió 55 años de matrimonio; a su hija Tay Barrett; a otros familiares cercanos y a sus perros rescatados, Roo y Red.

