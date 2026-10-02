El gallego Javier Peña trae un espectáculo "hermano" de "Grandes infelices", su exitoso podcast literario

Creador de Grandes Infelices, el podcast literario que tiene cientos de miles de escuchas en Spotify, el gallego Javier Peña está en Montevideo para ofrecer una experiencia distinta pero “hermana”.

Hoy, en Sala Verdi, Peña estará en persona con su “espectáculo escénico”, Es necesario navegar, que él mismo escribió y protagoniza. Es a las 20.00 en Sala Verdi y quedan entradas en Tickantel a 500 y 550 pesos.

“Yo le llamo espectáculo escénico porque no sé muy bien cómo llamarle”, le cuenta Peña a El País. “Es una mezcla entre podcast, obra de teatro, monólogo. Es algo un poco distinto y me gusta que la gente no sepa muy bien lo que va a ver. Eso hace difícil, por una parte, convencer para que vayan a verte, pero también es hermoso hoy en día, que está todo visto, ir a ver algo diciendo: ‘A ver a qué me enfrento’”.

El espectáculo, que se estrenó en España con elogios y éxitos, “recorre la relación entre las historias y el mar, desde la Odisea hasta la literatura del siglo XX”, según su descripción oficial.

“Puedes escuchar el podcast en tu casa, pero también es bonito ver una experiencia semejante amplificada y en directo con otros”, dice. “En la obra la gente se ríe, llora y es bonito reírse y llorar con el de al lado, para que incluso te contagie la emoción. Hay como una corriente de emoción. Era una de las razones por las que hacer el espectáculo”.

Ya desde el título, Es necesario navegar (que a los uruguayos les podrá recordar el lema del semanario Marcha, aunque formulado distinto), queda claro que el mar es una parte importante del imaginario del espectáculo, y también de Peña. Su padre era marinero en petroleros y estaba largas temporadas en alta mar y, por lo tanto, lejos de casa.

“Mi padre se iba ocho meses al año y yo crecí con una ausencia que creo que es el caldo de cultivo para un escritor”, dice Peña. “Es una ausencia que tú identificas y que hace que, cuando vuelve tu padre, empiece a contar historias mágicas y fantásticas de lugares que por entonces eran exóticos para mi”.

“Todo eso forjó mucho mi carácter, me forjó como escritor, forjó mi amor por las historias y también mi tendencia o mi interés por la infelicidad”, dice Peña.

Peña es un gran contador de historias.

“Yo, al final, soy escritor, empecé escribiendo libros, pero luego acabé llevando lo que hacía a un podcast y ahora lo llevo a un teatro”, dice Peña. “En el fondo, las historias se cuentan igual o son muy parecidas pero hay características propias de cada formato que me gusta explotar y experimentar, porque te ayuda mucho, como cuentacuentos o como escritor, ver cómo puedes amplificar esa historia de base”.

—¿Pensó en por qué, entre tanta oferta de podcasts, tanto público se sumó a Grandes Infelices?

—Sí, lo he pensado mucho. Creo que es una combinación de factores: suerte, aparecer en el momento adecuado. Pero, básicamente, creo que tiene que ver con la sed de historias que tiene la gente. A la gente le gustan mucho las historias, es algo que nos conforma como seres humanos. Siendo un podcast y la mayoría de ellos son conversacionales, Grandes Infelices está pensado casi como una radionovela antigua y, al mismo tiempo que te está contando una historia, te está dando información sobre un escritor. La clave, creo, es que sea entretenido y que al mismo tiempo aprendas.

El último episodio de Grandes Infelices —el número 36— estuvo dedicado a Truman Capote y se publicó en julio. Entre Es necesario navegar y la preparación de un nuevo libro, el podcast va a tener que esperar, por lo menos, hasta mediados del año próximo. Va a haber que controlar la ansiedad.

“Hacer cada temporada del podcast me lleva seis meses, en los que no puedo hacer otra cosa”, dice. “Me da rabia porque sé que la gente quiere, que es lo que me conecta con ellos y hay una cierta fidelidad. Pero lo que digo es que, si os gusta Grandes Infelices y queréis más episodios, venid a Es necesario navegar o leed Tinta Invisible, que ambas tienen mucho que ver con mi forma de entender la literatura y las historias”.

Hoy en Sala Verdi eso va a quedar clarísimo.

