Un documental reconstruye la crisis de fines de 2001 en Argentina y lo hace de una manera original y precisa

De las muchas cosas que consigue el director Lucas Gallo en su documental Diciembre está mostrar cómo Argentina pasó el que quizás fue uno de los peores meses de su historia.

Entre el sábado 1º de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, se sucedieron una serie de acontecimientos que se volvieron cada vez más explosivos: el anuncio de un corralito bancario, protestas que algunos hicieron saqueos de supermercados, una irrupción en el Congreso, súplicas al FMI, 48 muertos y cuatro presidentes.

Utilizando un recurso que ya había aplicado en 1982, su documental sobre cómo los medios cubrieron la guerra de Malvinas, Gallo recurre a imágenes de la época -del archivo de Crónica TV, del que recogió 60 horas de grabaciones- que cuentan la historia sin la intervención de una voz explicativa ni testimonios recogidos para la ocasión.

“Quería construir un presente de 2001”, le contó Gallo a El País. “No hay entrevistas ni intervenciones desde el presente actual porque me interesaba esa ambigüedad: mientras uno atraviesa la historia, no sabe bien dónde termina”.

Construye así un relato cronológico que se ubica a mitad de camino entre el collage y el zapping. Y consigue un documento contundente, al que aportan mucho los uruguayos Fernando Epstein, en el montaje, y Daniel Yafalian, en el sonido. El también oriental Alex Piperno participa en la producción, que debió recurrir a fondos locales cuando la llegada de Javier Milei cortó los recursos en Argentina.

“Pensaba que cualquier historiador serio siempre habla del contexto, pero en la película no hay demasiado”, le contó Gallo a El País. “Lo pienso como una invitación al espectador. Si fantaseo con contarte toda la historia, siempre voy a quedar a mitad de camino. En cambio, si la película te atraviesa, quizás después te den ganas de investigar”.

“Mi fantasía era hacer como que un equipo de filmación compuesto por mí, un camarógrafo y un sonidista, hubiera recorrido el país durante ese mes”, dijo Gallo, quien tomó como referencia La batalla de Chile, de Patricio Guzmán. “Quería que pareciera que estábamos viendo algo que no habíamos visto en televisión, aunque todo estuviera construido a partir de ese material”.

Para lograrlo, Diciembre (que se estrenó ayer en cines locales) está montada con una progresión dramática y una construcción de personajes que la acercan a la ficción, aun con la contundencia de las imágenes.

Uno no recordaba que todo había sido tan urgente y atroz, ni cómo lo que empezó como descontento terminó convirtiéndose en furia y violencia. Las imágenes son impactantes.

Mientras la calle estalla, los políticos intentan arreglar las cosas como pueden en un país que, como dice el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, “no tiene un peso”. Allí están la omnipresencia del expresidente Carlos Saúl Menem, la presión con cara amable del gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, la sonrisa inexplicable de Adolfo Rodríguez Saá, quien fue presidente por unos días, la fugaz aparición de Néstor Kirchner y la llegada “salvadora” de Eduardo Duhalde, cuya asunción presidencial cierra esta historia.

Una escena de "Diciembre", el documental de Lucas Gallo

“El poder tiene secretos y nunca voy a saber exactamente qué pasa en la cocina”, dice Gallo. “Pero me interesaban los políticos cuando hablan entre ellos, porque a veces aparecen sutilezas. Son personajes que mienten, pero, como no tienen demasiado tiempo, no siempre pueden controlar lo que dicen. Y ahí se les escapa alguna verdad”.

—La película permite pensar cuánto cambió Argentina desde 2001 y cuánto permanece igual. ¿Qué le llamó la atención al revisar esas imágenes?

—Me sorprendió cómo hablaba la gente y la conciencia de clase. Los piqueteros eran trabajadores desocupados que habían perdido su empleo por las privatizaciones. Hoy estamos tan precarizados que parece que esa conciencia se hubiera debilitado. Para mí, 2001 marcó una ruptura. El kirchnerismo, el antikirchnerismo y el macrismo son hijos de ese momento.

