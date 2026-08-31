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El País TvShow Cine

"Un cabo suelto", la película de Daniel Hendler, fue elegida para representar a Uruguay en los premios Oscar y Goya

La obra dirigida por el actor competirá por una candidatura internacional en ambas ceremonias, tras recibir el respaldo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas local este año.

31/08/2026, 15:43
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Un cabo suelto
Guzzini y Prina en "Un cabo suelto"

Un cabo suelto, la película de Daniel Hendler, es la aspirante uruguaya a consideración de los premios Oscar y Goya. Por primera vez la representación local fue decidida por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay.

Desde 1992, cuando Uruguay empezó a postular a los Oscar lo hizo a través de comisiones de selección coordinadas, primero, por el Instituto del Cine y el Audiovisual, y después por la Agencia del Cine y el Audiovisual, la ACAU.

Esta vez, el comité de selección lo integraron 11 miembros de la Academia pertenecientes a distintas profesiones del cine, presidido por Virginia Hinze, la productora y presidenta de la institución.

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“Es la primera vez que asumimos este rol y estamos muy contentos con el proceso de trabajo que llevamos adelante y que continuaremos ejerciendo cada vez que se precise seleccionar una película uruguaya para un premio internacional.” dijo Hinze en el comunicado oficial del anuncio.

Un cabo suelto representará a Uruguay a mejor película internacional en los Oscar y mejor iberoamericana en los Goya. Nunca una película nacional quedó entre las cinco nominadas en los Oscar pero dos ganaron en esa categoría en los Goya: Corazón de fuego, de Diego Arsuaga, en 2003 y Whisky, de Juan Pablo Rebella y Pablo Stoll, al año siguiente.

Un cabo suelto se estrenó en abril y es la cuarta película de Hendler como director. Cuenta la historia de un policía argentino que cruza a Uruguay perseguido por algunos compañeros de armas poco amigables. La protagonizan Sergio Prina, Pilar Gamboa, Alberto Wolf y Néstor Guzzini.

“Hendler consigue lo que se propone y se consolida como una voz importante en el cine rioplatense”, dijo la crítica de El País, que le dio cuatro estrellas.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas del Uruguay se presentó oficialmente en setiembre de 2025 y la integran 192 profesionales de todas las áreas vinculadas a la producción audiovisual.

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