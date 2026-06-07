Spielberg vuelve a los extraterrestres: de qué trata "El día de la revelación", su esperada nueva película

Hay directores que nunca decepcionan, y su nombre en el poster es garantía de buen cine. Steven Spielberg es uno de ellos. Desde Tiburón hasta Los Fabelman, a lo largo de varias décadas ha hecho cine de aventuras, ciencia ficción, dramas históricos, comedia y hasta un musical, convirtiéndose en uno de los cineastas más influyentes de los últimos 50 años.

Este año, el director de 79 años vuelve a la pantalla grande a cuatro años de su última película, la semiautobiográfica Los Fabelman. Lo hace con un género que conoce muy bien: extraterrestres. Es que desde hace casi cinco décadas, Spielberg ha mantenido una pregunta en el imaginario colectivo: ¿estamos solos en el universo?

Se trata de una inquietud que ha estado presente en toda su vida. “Recuerdo que un verano, cuando vivíamos en Nueva Jersey, mi papá me llevó a ver la lluvia de meteoritos anual de las Perseidas. De la noche a la mañana me entró una gran curiosidad por saber qué ocurre allá arriba, entre las estrellas”, contó Spielberg en notas de prensa de su nueva película, El día de la revelación.

En este tiempo, Spielberg se convirtió en uno de los cineastas más reconocidos de la historia. Ganó tres premios Oscar (fue nominado en seis décadas distintas), alcanzó el estatus EGOT -por ganar el Emmy, Grammy, Oscar y Tony- y recibió las principales distinciones culturales en Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.

En 1964, con solo 17 años y la ayuda de familiares, amigos y compañeros de clase, filmó en una cámara Super 8, su primera película Firelight, sobre un grupo de científicos que investigaban objetos voladores no identificados. “Mi primera película de ovnis”, definió Spielberg.

Desde entonces, el tema ha estado presente en la magnífica Encuentros cercanos del tercer tipo, la adorable E.T.: El extraterrestre, y la más oscura La guerra de los mundos, mientras Spielberg continuaba intentado responder esta cuestión. A más de 20 años de la aventura protagonizada por Tom Cruise, el director vuelve al universo de los alienígenas en El día de la revelación. Es una de las películas más esperadas del año y llega este jueves a los cines de Uruguay.

Imagen de la película "El día de la revelación". Foto: Universal Pictures y Amblin.

Anunciado como un thriller de ciencia ficción, la película tiene a Emily Blunt, Josh O'Connor, Colman Domingo, Colin Firth y Eve Hewson como protagonistas al borde de un contacto con la vida extraterrestre.

En el centro de la historia, definido como thriller de ciencia ficción, se encuentran el personaje de Blunt, la meteoróloga Margaret Fairchild, y Daniel Kellner, interpretado por O'Connor, un experto en ciberseguridad que descubre pruebas de un secreto de larga data que gobiernos y corporaciones intentan ocultar. A diferencia de sus clásicos relatos sobre encuentros con visitantes de otros mundos, esta vez Spielberg pone el foco en quienes intentan ocultar la información.

Si bien no es una secuela de Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), Spielberg la define como una especie de cierre temático de aquella historia. Si antes fue Roy Neary (Richard Dreyfuss), el electricista que entra en contacto con vida alienígena, ahora la historia se centra en Kellner, quien está vinculado a una agencia secreta llamada Wardex que se encarga de ocultar evidencias sobre visitas extraterrestres. Las pruebas se remontan a Roswell, uno de los episodios más célebres de la historia moderna de los ovnis.

Steven Spielberg en el set de "El día de la revelación". Foto: Niko Tavernise/Universal Picture

“Durante el rodaje de Encuentros cercanos del tercer tipo, yo había pensado: '¿No sería maravilloso si todo esto resultara ser verdad?'. Casi 50 años después, pienso: '¿No sería maravilloso para nosotros saber con certeza que todo esto es verdad?'”, dijo el director que en ese entonces recibió una carta de la NASA rechazando ayudarlo y pidiéndole que cancelara el proyecto.

“Realmente encontré mi fe cuando supe que el gobierno se oponía a la película”, declaró Spielberg en 1978. “Si la NASA se tomó la molestia de escribirme una carta de veinte páginas, supe que algo debía estar pasando”.

Se trata de una historia escrita por Spielberg, con guion de David Koepp, otro compinche del director: Jurassic Park, La guerra de los mundos, e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que también abordaba el tema extraterrestre. Como inspiración, el realizador tomó un artículo del New York Times de 2017 sobre un programa de aliens del Pentágono.

El artículo revelaba que el Departamento de Defensa había estado fondeando un programa de inteligencia militar secreto para investigar UAPs, e incluía un video con imágenes captadas por aviones de combate de la Marina en encuentros cercanos con aeronaves inexplicables.

Imagen de la película "El día de la revelación". Foto: Niko Tavernise/Universal Picture

“Ese artículo reavivó mi interés por todo el fenómeno de los ovnis y los fenómenos aéreos no identificados”, dijo Spielberg que comenzó a escribir la historia con el final, como había hecho con Encuentros cercanos.

“Creo que las preguntas de la gente sobre lo que está pasando -en nuestros cielos, en nuestro mundo, con la realidad misma- han alcanzado un punto crítico de fascinación absoluta”, agregó.

Spielberg también vuelve a rodearse de varios de sus colaboradores habituales, entre ellos el director de fotografía Janusz Kaminski, la editora Sarah Broshar, el diseñador de producción Adam Stockhausen y el compositor John Williams.

En la trama, a medida que la periodista de televisión y el experto en ciberseguridad intentan reconstruir fragmentos de un pasado que ni siquiera ellos comprenden del todo, descubren una red de encubrimientos, tecnología desconocida y secretos capaces de alterar la comprensión de la humanidad sobre su lugar en el universo.

Imagen de la película "Disclosure Day". Foto: Difusión.

Más allá de la acción, las persecuciones y los elementos de ciencia ficción, la película aborda temas contemporáneos como la desinformación, la transparencia gubernamental, el abuso del poder, la tecnología y la dificultad de distinguir la verdad de la ficción.

“¿Estamos solos, o no lo estamos? Y si el gobierno lo sabe, ¿por qué no nos lo han dicho?”, planteó el director. Es la pregunta que impulsó El día de la revelación y, en cierta forma, la misma que lleva persiguiendo desde que era un adolescente filmando historias de ovnis con una cámara Super 8.