¿Cuáles son las películas y canciones que pasaron el primer filtro de los Oscar?

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer la lista de las películas finalistas en 10 categorías para la próxima edición, la 94° de los premios Oscar.

Se trata de las preseleccionadas en las categorías: mejor película internacional, mejor documental, canción original, banda sonora, sonido, efectos visuales y maquillaje. También las preseleccionadas a corto animado, corto "live action" y corto documental.

La lista final, con todas las películas nominadas se dará a conocer el martes 8 de febrero, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para la noche del domingo 27 de marzo de 2022.

Aquí la lista con las siete categorías más importantes que se conocieron de las preseleccionadas para el Oscar.

Las preseleccionadas a mejor película internacional

Imagen de la película "El buen patrón". Foto: Difusión

Great Freedom (Austria) – Director: Sebastian Meise

Playground (Bélgica) – Directora: Laura Wandel

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután) – Director: Pawo Choyning Dorji

Flee (Dinamarca) – Director: Jonas Poher Rasmussen

Compartment No. 6 (Finlandia) – Director: Juho Kuosmanen

I’m Your Man (Alemania) – Director: Maria Schrader

Lamb (Islandia) – Director: Valdimar Jóhannsson

A Hero (Irán) – Director: Asghar Farhadi

Fue la mano de Dios (Italia) – Director: Paolo Sorrentino

Drive My Car (Japón) – Director: Ryusuke Hamaguchi

Hive (Kosovo) – Director: Blerta Basholli

Noche de fuego (Mexico) – Directora: Tatiana Huezo

The Worst Person in the World (Noruega) – Director: Joachim Trier

Plaza Catedral (Panama) – Director: Abner Benaim

El buen patrón (España) – Director: Fernando León de Aranoa



La representante uruguaya en la carrera de los Oscar, La teoría de los vidrios rotos (que sigue en cartel) no fue preseleccionada.

Preseleccionadas a mejor largometraje documental

El documental sobre Billie Eilish, entre los preseleccionados a Mejor documental. Foto: AFP

Ascension - Directora: Jessica Kingdon

Attica – Director: Stanley Nelson

Billie Eilish: The World’s a Little Blurry – Director: RJ Cutler

Faya Dayi – Directora: Jessica Beshir

The First Wave – Director: Matthew Heineman

Flee – Director: Jonas Poher Rasmussen

In the Same Breath – Director: Nanfu Wang

Julia – Directoras: Julie Cohen, Betsy West

President – Directora: Camilla Nielsson

Procession – Director: Robert Greene

The Rescue – Directores: Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi

Simple as Water – Directora: Megan Mylan

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised) - Director: Quest Love

The Velvet Underground – Director: Todd Haynes

Writing with Fire – Director: Rintu Thomas

Preseleccionadas a mejor canción original

Camila Cabello es Cenicienta

"So May We Start?" de la película Annette

"Down To Joy" de la película Belfast

"Right Where I Belong" de la película Brian Wilson: Long Promised Road

"Automatic Woman" de la película Herida

"Dream Girl" de la película Cenicienta

"Beyond The Shore" de la película CODA

"The Anonymous Ones" de la película Dear Evan Hansen

"Just Look Up" de la película No miren arriba

"Dos Oruguitas" de la película Encanto

"Somehow You Do" de la película Four Good Days

"Guns Go Bang" de la película Más dura será la caída

"Be Alive" de la película Rey Richard: una familia ganadora

"No Time To Die" de la película Sin tiempo para morir

"Here I Am (Singing My Way Home)" de la película Respect

"Your Song Saved My Life" de la película Sing 2: ven y canta de nuevo

Preseleccionadas a mejor maquillaje y peinado

Imagen de la película "Cruella". Foto: Difusión

Coming 2 America

Cruella

Cyrano

Dune

The Eyes of Tammy Faye

La casa Gucci

El callejón de las almas perdidas

Sin tiempo para morir

El escuadrón suicida

West Side Story

Preseleccionadas a mejor sonido

Anya Taylor-Joy y Matt Smith en "El misterio de Soho"

Belfast

Dune

El misterio de Soho

Matrix Resurrecciones

Sin tiempo para morir

El poder del perro

Un lugar en silencio 2

Spider-Man: Sin camino a casa

Tick, Tick … Boom!

Amor sin barreras

Preseleccionadas a mejores efectos visuales

"Spider-Man: Sin camino a casa". Foto: Difusión

Viuda negra

Dune

Eternals

Free Guy

Ghostbusters: el legado

Godzilla vs. Kong

Matrix Resurrecciones

Sin tiempo para morir

Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos

Spider-Man: Sin camino a casa

Preseleccionadas a mejor banda sonora

Mirabel, la protagonista de "Encanto", la nueva de Disney

Being the Ricardos – Daniel Pemberton

Candyman – Robert Aiki Aubrey Lowe

No miren arriba – Nicholas Britell

Dune – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

La crónica francesa – Alexandre Desplat

The Green Knight – Daniel Hart

Más dura será la caída – Jeymes Samuel

Rey Richard: una familia ganadora – Kris Bowers

El último duelo – Harry Gregson-Williams

Sin tiempo para morir – Hans Zimmer

Madres paralelas – Alberto Iglesias

El poder del perro – Jonny Greenwood

Spencer – Jonny Greenwood

The Tragedy of Macbeth – Carter Burwell