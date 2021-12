"Spider-Man: Sin camino a casa": cómo es, quiénes regresan y qué pasa con el multiverso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: Sin camino a casa.



Antes de que comience la acción hay no uno sino dos videos en los que los protagonistas de esta aventura piden, encarecidamente a quienes los están viendo al otro lado de la pantalla, que no hagan spoilers después de salir del cine. Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon nos dicen que por favor dejemos que cada uno vaya a la sala y pueda vivir, sin condicionamientos previos, la experiencia completa de Spider-Man: Sin camino a casa.

¿Pero eso es posible cuando la propia estructura cinematográfica hollywoodense impone inmensas campañas de expectativa para tratar de asegurarse una recaudación igual de inmensa? ¿A quién le cabe la gran responsabilidad de no hacer filtraciones cuando desde el propio estudio se alimentan, durante meses, todas las especulaciones posibles para mantener al público cautivo?

Spider-Man: Sin camino a casa rompió la marca de preventa de entradas que había tenido Avengers: Endgame y eso dice bastante de lo que hay que esperar de su rendimiento en taquilla, pero también de la expectativa que había en torno a este estreno. La sensación predominante es que aún en el año de la despedida de Daniel Craig como James Bond y de la vuelta de Matrix, esta era la película más esperada de todas.



Y finalmente llegó. En salas locales desde el miércoles por la noche, la tercera entrega de la saga arácnida protagonizada por Holland desembarcó con sus dos horas y media de metraje y su apertura al intrincado multiverso. Y es Marvel en estado puro: es todo lo que los fanáticos podían esperar, todo lo que se le puede pedir a una aventura familiar de este tipo, y un poco más de lo mismo.

En Sin camino a casa, la acción se engancha al final de Lejos de casa (2019), o sea que el mundo acaba de enterarse de que el Hombre Araña es Peter Parker, y este empieza a sentir en carne propia el peso de semejante revelación. Las consecuencias no son buenas ni para él ni para su entorno y entonces se le ocurre que a lo mejor, revertir la realidad es posible. Con la complicidad de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), intentará que todos olviden que él es, en verdad, uno de los Vengadores, o algo así: en pleno hechizo de magia y para apartar a sus seres queridos de tan particular truco, demandará que el recuerdo permanezca en aquellos que ya sabían que él era Spider-Man antes de que Misterio (Jake Gyllenhaal) grabara el video que se haría viral.

Pero hay que tener —la ficción nos lo ha enseñado— mucho cuidado con lo que se desea, o de lo contrario, por ejemplo, se le puede abrir paso a un multiverso imposible de contener. De eso va esta película, que enmarcada en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, abre la puerta de manera definitiva a una intrincada convivencia realidades paralelas y a distintas versiones de un mismo superhéroe. Acá todo es posible.

película ¿Vuelven Tobey Maguire y Andrew Garfield?

La principal fortaleza de Sin camino a casa vuelve a ser Tom Holland. Pasaron cinco años desde que el actor, hoy de 25, se calzó el traje del Hombre Araña por primera vez, y aunque sigue capturando a la perfección ese espíritu adolescente que el personaje necesita —mucho mejor de lo que en su momento lo hicieron Tobey Maguire y Andrew Garfield—, en esta entrega se luce con cada paso firme hacia una adultez que, entre muchas otras cosas, implica entender de una vez y para siempre eso de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad.

El coming-of-age viene acompañado de un trabajo mucho más concentrado en la expresividad del rostro y en el manejo de la voz que en el despliegue físico en sí. Hay dos ejemplos clarísimos: uno, la escena en la que el superhéroe enfrenta una pérdida desgarradora sin rastros de aquella inocencia que aparecía ante la muerte de Iron Man en Endgame; otro, el reencuentro con MJ (Zendaya) sobre el final, en unas condiciones de lo más particulares. Los detalles de ambas situaciones son los spoilers que realmente importan; esos se evitarán en esta reseña, habrá otros.



Después, lo que deja la película son un montón de deseos cumplidos de la audiencia y eso incluye, como se había anunciado, una soberbia vuelta de Willem Dafoe a la piel de Norman Osborn y su siniestro alter ego Duende Verde, y un más que aceptable retorno de Alfred Molina a Dr. Octopus, entre otras estrellas y villanos que aprovechan el argumento para colarse.

E incluye, también, la imaginable respuesta a la pregunta del millón: Maguire y Garfield están de regreso y lejos de aparecer en un afiche o gesto sutil, coprotagonizan buena parte de la segunda mitad de este film.



Todo el aporte que hacen es más entrañable que enriquecedor para el MCU: hay algo de círculo cerrado y de justicia divina que pone en un mismo momento y un mismo lugar a los tres Spider-Man de los últimos 20 años del cine (sin contar al animado Miles Morales), y con eso alcanza. Porque si un Hombre Araña puede resultar intenso, imagínese a tres ensayando discursos de amor propio con impronta de autoayuda.

"Spider-Man: Sin camino a casa". Foto: Difusión

Pero en el fondo, la película no deja mucho más. Si la primera de la saga, De regreso a casa (2017), se hacía larga a pesar de todas las risas que ofrecía, el metraje de esta tercera se hace sentir un poco más, con un tono que oscila entre la buddy movie y el drama de acción sin nunca terminar de definirse.



Es, en definitiva, una entretenida apertura hacia el apogeo del multiverso al que, como se avisa en la segunda escena poscréditos —más bien un teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que se estrena en mayo—, Marvel apostará todas sus fichas. Sin camino a casa funciona como un regalo para los fans, ofrece una escena formidable en la denominada Dimensión Espejo que es puro deleite de efectos visuales, y afianza a Holland como actor todoterreno. Y eso podría ser suficiente, por ahora.



La sensación de que este universo de superhéroes debe renovarse antes de que la fórmula le pase (mayor) factura es cada vez más notoria.