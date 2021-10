¿Cuándo llegarán a los cines las secuelas de "Doctor Strange", "Thor" y "Pantera Negra"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa Disney anunció cambios en su lista de estrenos que afectan, principalmente al Universo Cinematográfico de Marvel. Esto modificará el lanzamiento de las secuelas Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Love and Thunder y Pantera Negra: Wakanda Forever.

El estreno de la esperada secuela de Doctor Strange, que protagoniza Benedict Cumberbatch y programado inicialmente para fines de marzo de 2022, llegará el 6 de mayo. En cuanto a Thor: Love and Thunder que significa el regreso de Natalie Portman al MCU, pasará de mayo al 8 de julio, también de 2022. Misma suerte se llevó la esperada Pantera Negra: Wakanda Forever que retrasa su estreno de julio, como estaba anunciado, al 11 de noviembre de 2022.

En cuanto a The Marvels, la secuela que dirigirá Nia DaCosta de Capitana Marvel, se cambia su estreno de noviembre de 2022 a febrero de 2023, y Ant-Man and the Wasp: Quantumania (esperada para febrero de 2023) llegará a fines de julio de 2023 a los cines.

Además de estos retrasos, Disney también anunció que la quinta (y supuestamente última) película de Indiana Jones corre un año su llegada a las pantallas del mundo. Pasó de estar programada para julio de 2022 a fines de junio de 2023.

Afortunadamente para los fans estos anuncios no afectan el estreno de la esperada The Eternals, que llegará a los cines el 4 de noviembre de 2021.