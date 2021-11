¿Cómo es "El misterio de Soho", la película con la estrella de "Gambito de dama"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Edgar Wright es considerado un visionario del cine, la categoría de aquellos directores que son vistosos, originales y atractivamente comerciales. Y aplica: películas como Shaun of the Dead, Scott Pilgrim vs. the World o incluso Baby, el aprendiz del crimen son llamativas principalmente por un montaje imaginativo y una puesta en escena personal.

Uno podría pensar que El misterio de Soho es su película más personal. Refleja su amor a Londres en la historia de esta muchacha que, como él, llega a la capital desde un pueblito del interior. Hay un reconstrucción vistosa -el adjetivo que mejor le cabe a Wright- de la ciudad a mediados de la década de 1960 en un universo que combina Swingin’ London y ambiente barriobajero.

La base de la historia es Sandie (Thomasin McKenzi) que se instala en una pieza linda pero económica mientras estudia moda y sueña con convertirse en diseñadora. Sin embargo, la empiezan a aterrorizar unos sueños en los que ve de una manera vívida la historia de una muchacha (Anya Taylor-Joy) que llegó a la ciudad con sueños de estrella y se cruza con un proxeneta con otros planes. Hay un homicidio, mostrado con toda su sangre, mientras se hace difícil de distinguir entre realidad y fantasía.

Capaz que el principal problema de El misterio de Soho sea el intentar abarcar un montón. Es un musical, un policial, una de terror y un drama sobre el bullying. Ninguna se destaca sobre la otra aunque cierto gusto por el gore de sangre rojísima a lo Dario Argento termina ganando la partida.

Parece ser, en definitiva, la crónica del descenso en la locura de una muchacha buena pero eso no está del todo explicitado. Lo que hay es un despliegue de encuadres, y un aire a asunto fallido contra el que no se puede.