La millonaria fusión que cambia a Hollywood: aprobaron la compra de Warner Bros y sus activos pasan a Paramount

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) aprobó la polémica compra de Warner Bros Discovery (WBD) por parte del coloso del entretenimiento Paramount Skydance, según informaron este viernes Politico y otros medios estadounidenses.

El DOJ decidió que la compra de WBD por Paramount, valorada en 111.000 millones de dólares, no supone una amenaza para la competencia y además la aprobó sin exigir "desinversiones, medidas de comportamiento o concesiones", según Politico, que cita fuentes anónimas conocedoras del asunto.

La revista Variety publicó un comunicado de Paramount en el que expresa su "gratitud" al DOJ y las otras agencias "que han completado sus revisiones y ofrecido su visto bueno hasta ahora".

La luz verde del DOJ allana el camino para que Paramount se haga con los activos de WBD, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

El presidente y director ejecutivo de Paramount, David Ellison, se reunió hace tres semanas con funcionarios de la División de Competencia que le hicieron preguntas sobre la operación y sus efectos en la competencia hasta quedar satisfechos, recoge también Politico.

Al menos seis Fiscalías estatales, incluyendo la de California y la de Nueva York, escucharon la reunión entre Ellison y los funcionarios del DOJ, agrega.

A finales de abril, los accionistas de WBD aprobaron su venta a Paramount, tras una oferta que puso fin a la larga puja por su control con el gigante del 'streaming' Netflix, que dio un paso atrás en febrero.

Paramount dijo en mayo que esperaba cerrar la compra en el tercer trimestre de 2026 con la aprobación de los reguladores y pese a una campaña de oposición de miles de creadores de Hollywood, que opinan que la absorción de WBD puede perjudicar al sector.

El fiscal general de California, Rob Bonta, tiene abierta una "investigación activa" sobre la operación y mantiene la posibilidad de emprender una demanda para bloquearla, pese a la aprobación de los reguladores, señala el medio.

EFE