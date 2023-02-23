La inédita medida que tomarán los Oscar 2023 por culpa de la cachetada de Will Smith a Chris Rock

La 95 edición de los premios Oscar contará con "todo un equipo de crisis" para evitar que en la gala de 2023 se produzcan imprevistos como la cachetada de Will Smith a Chris Rock del año pasado, anunció el director de la Academia de Hollywood, Bill Kramer, en una entrevista con la revista Time.

"Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca habíamos tenido antes, y pondremos otros protocolos en marcha después de contemplar diversos escenarios", explicó Kramer sobre esta decisión "inédita" de la Academia de Hollywood en sus 96 años de historia.

El mandatario detalló que la "planificación" se ha basado en crear una "serie de estructuras y equipos de comunicación" para reunirse lo más rápidamente posible y actuar conjuntamente, si ocurre un acontecimiento inesperado.

Secuencia de la agresión de Will Smith a Chris Rock. Foto: AFP ROBYN BECK/AFP fotos

"Debido a lo ocurrido el año pasado, hemos abierto nuestras mentes a todas las cosas que pueden ocurrir en los Óscar. Así no decidiremos sobre la marcha el grupo que tenemos que reunir, quién será el portavoz o el formato de la declaración", añadió Kramer.

Hace apenas diez días, la presidenta de la Academia de Hollywood, Janet Yang, admitió que la organización gestionó mal el caso de la cachetada que Smith propinó a Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar de 2022.

"Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra respuesta no estuvo a la altura. Supuso un punto de inflexión para actuar con mayor transparencia y responsabilidad", dijo Yang en el almuerzo de los nominados para la entrega de este año.

La 94 edición de los Óscar quedó marcada por la bofetada del célebre actor al cómico, después de que este último bromeara acerca de la cabeza rapada de la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith, quien padece alopecia.

La audiencia presenció el acto estupefacta y minutos más tarde el intérprete subió de nuevo al escenario para recibir el reconocimiento a mejor actor por su trabajo en la película Rey Richard: una familia ganadora.

La Academia no tomó acciones hasta días después, cuando vetó a Smith de participar en la ceremonia de los Óscar durante los próximos diez años.

Por este motivo, este año han tomado unas medidas que esperan surtan efecto en la 95 entrega de estos premios, que se celebrará el próximo 12 de marzo en teatro Dolby de Los Ángeles.

EFE