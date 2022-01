Globos de Oro 2022: todas las series y películas ganadoras y dónde verlas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin ceremonia, sin alfombra roja ni presencia de estrellas, y sin el alto perfil que acostumbraban tener, los Globos de Oro se entregaron este domingo con una edición de lo más atípica.

Tras un boicot que le puso a todo Hollywood en contra, los galardones a lo mejor del cine y la televisión se anunciaron vía redes sociales este domingo por la noche, y premiaron a las principales favoritas.

Las películas El poder del perro y Amor sin barreras en drama y comedia respectivamente, y las series Succession y Hacks, ambas disponibles para ver en HBO Max, arrasaron con la 79° edición de los Globos de Oro, que repartió premios entre todas las plataformas de streaming.

El poder del perro, una de las películas más celebradas de 2021, fue reconocida como mejor film dramático pero además le valió el Globo de Oro a su directora, Jane Campion, y a Kodi Smit-McPhee como actor de reparto. Con tres estatuillas la igualó Amor sin barreras, la remake de Steven Spielberg, que además de ser el mejor título en la categoría de comedia musical, le dio reconocimientos a su protagonista y su intérprete secundaria, Rachel Zegler y Adriana DeBose.

"El poder del perro", una de las películas más premiadas en los Globos de Oro

Las otras producciones multipremiadas estuvieron en el apartado de series, y fueron Succession (mejor serie de drama, mejor actor para Jeremy Strong, mejor actriz de reparto para Sarah Snook) y Hacks (mejor comedia y mejor actriz para Jean Smart).

Aquí, todas las ganadoras de los 79° Globos de Oro y dónde verlas:

EN SERIES



Mejor serie de drama

Succession

Dónde verla: HBO Max, NSNow



Mejor actor de drama

Jeremy Strong - Succession

Dónde verla: HBO Max, NSNow



Mejor actriz de drama

Michaela Jaé - Pose

Dónde verla: Netflix

Mejor actor de reparto

O Yeong-su - El juego del calamar

Dónde verla: Netflix



Mejor actriz de reparto

Sarah Snook - Succession

Dónde verla: HBO Max, NSnow

Oh Young Soo de "El juego del calamar", mejor actor de reparto

Mejor miniserie, antología o película de televisión

The Underground Railroad

Dónde verla: Amazon Prime Video



Mejor actor de miniserie, antología o película de televisión

Michael Keaton - Dopesick

Dónde verla: No está disponible en Uruguay



Mejor actriz de miniserie, antología o película de televisión

Kate Winslet - Mare of Easttown

Dónde verla: HBO Max, NSNow

Mejor serie de comedia o musical

Hacks

Dónde verla: HBO Max



Mejor actor de comedia o musical

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Dónde verla: No está disponible en Uruguay



Mejor actriz de comedia o musical

Jean Smart - Hacks

Dónde verla: HBO Max

Jean Smart en la serie "Hacks" arrasa con los premios

EN PELÍCULAS



Mejor película de drama

El poder del perro

Dónde verla: Netflix



Mejor película de comedia o musical

Amor sin barreras

Dónde verla: Se vio en cines, no está disponible aún en ninguna plataforma



Mejor director/a

Jane Campion - El poder del perro

Dónde verla: Netflix

Mejor actriz de drama

Nicole Kidman - Being the Ricardos

Dónde verla: Amazon Prime Video



Mejor actor de drama

Will Smith - Rey Richard

Dónde verla: HBO Max, NSNow

Will Smith en "Rey Richard"; por este papel ganó como mejor actor de drama

Mejor actor de comedia o musical

Andrew Garfield - tick tick... BOOM!

Dónde verla: Netflix



Mejor actriz de comedia o musical

Rachel Zegler - Amor sin barreras

Dónde verla: Se vio en cines, no está disponible aún en ninguna plataforma

Mejor actor de reparto

Kodi Smit-McPhee - El poder del perro

Dónde verla: Netflix



Mejor actriz de reparto

Ariana DeBose - Amor sin barreras

Dónde verla: Se vio en cines, no está disponible aún en ninguna plataforma

"Amor sin barreras" de Steven Spielberg se llevó tres premios

Mejor guion

Kenneth Branagh - Belfast

Dónde verla: Se estrena en cines el 24 de febrero



Mejor canción original

"No Time To Die" - Billie Eilish (Sin tiempo para morir)

Dónde verla: NSNow (para alquilar)



Mejor banda sonora

Hans Zimmer - Dune

Dónde verla: HBO Max, NSNow

Mejor película animada

Encanto

Dónde verla: Disney+ y en cines



Mejor película de habla no inglesa

Drive My Car (Japón)

Dónde verla: No está disponible en plataformas y no tiene estreno anunciado en Uruguay