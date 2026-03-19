Estrenos de cine del 19 de marzo: Una película uruguaya, otra italiana, otra brasileña y un par de animaciones

Además de Proyecto Fin del Mundo, hay variados estrenos para la cartelera de cine de esta semana.

Uno de ellos es un mediometraje uruguayo, La enfermedad de la muerte de Gabriela Guillermo, adaptación de la obra homónima que Marguerite Duras publicó en 1986. Va de un hombre imposibilitado de amar y su vínculo con una muchacha.

Guillermo tiene una larga y afrancesada trayectoria, y sus últimas películas han sido las historia de las estaciones a medias con Irina Raffo. Su primer largometraje fue Fan en 2007.

Otro estreno con interés es La grazia, la nueva colaboración del actor Tony Servillo y el directotr Paolo Sorrentino, la recordada dupla de La gran belleza.

“Mariano De Santis, presidente (ficiticio) de la República italiana, es un veterano político demócrata, humanista y católico, que de repente comienza a dudar sobre varias importantes decisiones que debe tomar, en especial sobre si aprueba o no una ley de eutanasia, planteándose un gran dilema moral”, dice la sinopsis oficial.

O ultimo azul es la nueva película del brasileño Gabriel Mascaró, el de Boi Neon y Divino amor.

Ahora cuenta -en un presenta distópico- la historia de Tereza, una mujer de 77 años que después de vivir en el Amazonas recibe la orden del gobierno de mudarse a un residencial de ancianos, muy lejos de casa. No quiere y se lanza a una aventura amazónica a cumplir un viejo anhelo.

Los otros estrenos son más rutinarios: una de catástrofe aérea sobre familia en globo aerostático llamada apropiadamente (Turbulencia: Pánico en el aire); una animación bíblica (David) y otra sobre personaje conocido (Pinocho).