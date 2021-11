Se estrena "Cazafantasmas", vuelve la Noche de las Librerías y más planes para la semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

teatro Teatro del Río de la Plata en la cartelera local

Este martes y miércoles en el Teatro Movie, las argentinas Patricia Palmer y Cecilia Dopazo harán funciones de la comedia negra Radojka (entradas en la web de Movie). Será la visita internacional de una semana en la que figuran otros estrenos teatrales, como Verano, de Florencia Caballero Bianchi, que irá desde el jueves en la Sala Balzo. El jueves también sube Dejar las armas al Teatro Alianza; y el viernes, Nadie es la patria vuelve con funciones en el Centro Cultural Mandrágora.



cine Ciencia ficción de acá y Wes Anderson en salas de cine

Varios estrenos prometedores llegan a las salas el jueves. Por un lado está la película uruguaya Ojos grises, ambiciosa historia posapocalíptica dirigida por Santiago Ventura. Por otro está lo nuevo de Wes Anderson, La crónica francesa, con elenco desbordante de estrellas que incluye a Elisabeth Moss, Owen Wilson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet. Además, llegará la secuela de Cazafantasmas, y desde el lunes va el Festival Internacional de Cine Cannábico (hasta el 20, programación completa aquí).



arte Llega Exit, festival de arte experimental en sedes

De jueves a domingo se llevará a cabo en Montevideo el Festival Internacional de Artes Experimentales, que reunirá espectáculos, conferencias y workshops con artistas de Uruguay, España, Chile, Dinamarca, Suiza y Argentina. El evento se realizará con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de España, el Espacio de Arte Contemporáneo, Teatro Solís, el Centro de Exposiciones Subte, la Escuela Universitaria de música, la Pensión Cultural Milán y la Facultad de Artes de Udelar.



streaming Película con aires de Oscar y saga en plan “GOT”

Llegan días intensos a nivel del streaming. A Netflix, este martes se sumarán las películas de la saga Bourne; el miércoles se estrenará la segunda temporada de la docuserie Tiger King; el jueves se lanzará la tercera entrega de Intercambio de princesas; y para el viernes se esperan la serie de acción real Cowboy Bebop, y la película tick, tick ... Boom! Es el debut como director de Lin-Manuel Miranda, y el nombre del protagonista, Andrew Garfield, ya suena para los próximos Oscar. Además, Amazon Prime Video estrenará el viernes La rueda del tiempo, adaptación de una saga literaria que algunos consideran la nueva Game of Thrones. El plato fuerte de HBO Max, en tanto, será The Sex Lives of College Girls, serie juvenil que se perfila en la línea de Sex Education.

libros La Noche de las Librerías con propuestas diversas

El viernes se celebrará la quinta edición de la Noche de las Librerías, una velada literaria que visibiliza a las librerías locales y permite que el público las visite en un horario inusual, de 20:00 a 01:00. El plan incluye propuestas diversas y mucho cruce entre literatura y música. En La Lupa, por ejemplo, Pedro Dalton y Diego Rocha hablarán sobre Amanecer Búho (el libro y el disco), y en Escaramuza estará, entre otros, la argentina Barbi Recanati con lecturas y canciones. La lista es larga; toda la programación, aquí.