Estrenos de Netflix en noviembre 2021: películas y series que llegan a la plataforma

A menos una semana para el comienzo de un nuevo, es hora de repasar qué estrenos tendrá Netflix en noviembre, tanto en series como en películas, documentales, especiales y más.

La principal novedad de la plataforma de streaming será la esperada llegada de su superproducción Alerta roja. Se trata del film de acción que protagonizan Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot, dirige Rawson Marshall Thurber (Rascacielos, Un espía y medio) y va de un agente de Interpol y los ladrones más buscados del mundo, en una impensada unión.

Alerta roja se estrenará el 12 de noviembre en exclusiva en la plataforma. Antes, el 3, llegará la película Más dura será la caída, un western con Jonathan Majors y Idris Elba en una historia de venganza personal. Y después, el 19, será hora de ver el debut de Lin-Manuel Miranda como director, en el musical Tick, Tick ... Boom! sobre la vida de Jonathan Larson.



En cuanto a las series, una de las principales novedades es el estreno de la tercera temporada de Narcos: México, esperado para este 5 de noviembre.



Además, el 19 se lanzará la versión en acción real de Cowboy Bebop, que es considerado el mejor anime de la historia y que acaba de sumarse al catálogo de la plataforma. La remake es estadounidense y estará protagonizada por John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine, y Alex Hassell, entre otros.

El otro plato fuerte de Netflix para noviembre será la segunda temporada de Tiger King, docuserie que fue uno de los grandes fenómenos globales de la plataforma en 2020. Los nuevos episodios, disponibles a partir del 17 de noviembre, pondrán el foco en la figura de Doc Antle, el controversial dueño de Myrtle Beach Safari.

A continuación, las series que llegarán en noviembre:



5 de noviembre

Big Mouth (temporada 5, original)

Narcos: México (temporada 3, original)

Swap Shop (original)

El asesino improbable (miniserie, original)

Club Estambul (original)

7 de noviembre

Arcane (original)



10 de noviembre

Gentefied (temporada 2, original)



11 de noviembre

Amor con fianza (original)



15 de noviembre

Mentiras (original)



17 de noviembre

La reina del flow (temporada 2, original)

Cortar por la línea de puntos (original)

Keeping Up with the Kardashians (temporadas 7 y 8)

19 de noviembre

Cowboy Bebop (original)

Rumbo al infierno (original)

Un reflejo de ti (original)

Blown Away: Navidad (original)



23 de noviembre

Amos del Universo: Revelación (parte 2, original)



24 de noviembre

Una historia real (original)

Selling Sunset (temporada 4, original)



25 de noviembre

F is for Family (temporada 5, original)



28 de noviembre

Elfos (original)

cine Las películas que llegan

A las producciones originales ya mencionadas se le debe sumar la tercera entrega de la comedia Intercambio de princesas, con Vanessa Hudgens y que arribará el 18 de noviembre.



Aparte, al catálogo se sumarán este próximo mes las cinco películas de la serie cinematográfica Transformers, y las cinco de la saga Jason Bourne.



Estas son las películas que llegarán en noviembre:



1 de noviembre

La familia Claus (original)

La chica en la telaraña

Transformers

Transformers: El último caballero

Transformers: El lado oscuro de la Luna

Transformers: La venganza de los caídos



3 de noviembre

Más dura será la caída (original)

5 de noviembre

¡Qué duro es el amor! (original)

No todos pudimos madurar (original)



7 de noviembre

Papá en Noel (original)



9 de noviembre

Wiñaypacha



10 de noviembre

Claroscuro (original)

La felicidad es para siempre (original)



11 de noviembre

7 prisioneros (original)



12 de noviembre

Alerta roja (original)

14 de noviembre

Misión: Imposible - Protocolo Fantasma

Misión: Imposible - Nación secreta



16 de noviembre

La bruja

La supremacía de Bourne

Bourne: El ultimátum

Jason Bourne

Identidad desconocida

El legado Bourne



18 de noviembre

Intercambio de princesas 3 (original)



19 de noviembre

tick, tick...BOOM! (original)

Noche de fuego (original)

Las leyes de la frontera (original)

Quiéreme tanto (original)

Andrew Garfield en la película "tick, tick ... BOOM!" de Netflix. Foto: Difusión

20 de noviembre

Transformers: La era de la extinción



21 de noviembre

Rocketman

El transportador: Recargado



24 de noviembre

El chico que salvó la Navidad (original)

Herida (original)



26 de noviembre

Un castillo por Navidad (original)

Ricos y malcriados (original)



30 de noviembre

Donde caben dos (original)



OTRAS NOVEDADES Documentales y más

2 de noviembre

Campo confidencial: Los nazis secretos de EE. UU. (original)



4 de noviembre

Cazar asesinos (original)



5 de noviembre

Una película de policías (original)



9 de noviembre

Tu vida es un chiste (original)



10 de noviembre

Animal (original)



17 de noviembre

Rey Tigre: La historia de Doc Antle (original)

Imagen de Joe Exotic en la primera temporada de "Tiger King"

18 de noviembre

Carlos Ballarta: Falso profeta (original)



19 de noviembre

La mente, en pocas palabras (temporada 2, original)



23 de noviembre

Duda razonable: Historia de dos secuestros (miniserie, original)



24 de noviembre

Sogno Azzurro: El camino hacia Wembley



29 de noviembre

Los 14 ochomiles: No hay nada imposible (original)

Niños y familia



1 de noviembre

Spookley y los gatitos de Navidad



2 de noviembre

Ridley Jones (temporada 2, original)



15 de noviembre

Goosebumps 2: Haunted Halloween



16 de noviembre

StoryBots: Laugh, Learn, Sing (original)

Johnny Test y el pastel de carne perfecto (original)

Trolls



18 de noviembre

Perros en el espacio (original)



23 de noviembre

El banquete festivo de Waffles y Mochi (original)



27 de noviembre

Érase una vez: Anastasia

Anime



15 de noviembre

Kuroko no Basket: Último juego



25 de noviembre

Super Crooks (original)