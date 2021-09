¿Cuándo se estrena lo nuevo de "Cobra Kai", "Tiger King", "Emily en París" y "The Crown"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix le dio un montón de noticias a sus fanáticos. Este sábado, realizó un evento virtual llamado TUDUM que reunió a varias de sus estrellas con novedades asociadas a sus producciones.

Eso incluyó adelantos exclusivos de las nuevas temporadas de Stranger Things y Bridgerton o de las películas Alerta roja y No miren atrás, pero también fechas de estreno para el regreso de series muy esperadas.

Por ejemplo, se supo que la cuarta temporada de Cobra Kai se estrenará el 31 de diciembre de este año, exactamente un año después del estreno de la tercera. Es la serie que continúa la historia de la película Karate Kid con sus actores originales, Ralph Macchio y William Zabka; la novedad, claro, vino acompañada de un tráiler a pura acción que muestra que hasta los mayores enemigos pueden limar asperezas.

También se anunció que Emily en París, la comedia romántica protagonizada por Lily Collins que supo ganarse un lugar en la temporada de premios a pesar de la fría recepción de la crítica, regresará antes de fin de año. La temporada 2 llegará el 22 de diciembre y encontrará a Emily de vacaciones con sus amigas, o así lo refleja un flamante avance.

Otra que anunció su vuelta fue Tiger King. Estrenada en 2020, la miniserie documental sobre la figura del extravagante Joe Exotic, dueño de un zoológico y acusado de maltratar a los animales, fue todo un fenómeno y conquistó a la audiencia global.



Así las cosas, este sábado se supo que el 17 de noviembre se estrenará la segunda temporada, porque al parecer lo visto en la primera apenas alcanzó para "arañar la superficie", se dijo en TUDUM.

Y el otro anuncio más relevante de la jornada, en cuanto a estrenos de series esperadas, tiene que ver con The Crown. Para reencontrarse con la ficción sobre el reinado de Isabel II, que viene de arrasar en los 73° Premios Emmy, habrá que esperar hasta noviembre de 2022.



Así lo anunció Imelda Staunton, directo desde el set de The Crown. La actriz de Harry Potter será la encargada de interpretar a la monarca en las dos últimas temporadas de esta historia (la quinta y la sexta), que abordarán su versión más cercana a la realidad. Así, completará el trabajo iniciado por Claire Foy y continuado luego por Olivia Colman, de quienes dijo: "Haré todo lo posible para mantener el alto estándar que establecieron".



Por otra parte, se supo que la serie británica Sex Education fue renovada para una cuarta temporada. La noticia llega a una semana del lanzamiento del tercer ciclo, que ha generado críticas dispares entre su audiencia.



Durante más de tres horas, Netflix también presentó nuevas producciones como la brasileña De Volta aos 15, Maldivas, A través de mi ventana, The Sandman, Vikings Valhalla (de la saga Vikingos), Soy Georgina (un reality sobre la esposa de Cristiano Ronaldo), Army of the Thieves (la precuela de Ejército de los muertos de Zack Snyder), la mexicana Rebelde basada en la argentina Rebelde Way, y varias más.

TUDUM, que se puede ver completo y con subtítulos en el canal de YouTube de Netflix Latinoamérica, contó con distintos paneles y la presencia de varias figuras conocidas, como Jennifer Aniston y Adam Sandler, que confirmaron que habrá una secuela de su película Murder Mystery.



Otra película que confirmó oficialmente su secuela es Enola Holmes, con Millie Bobby Brown de Stranger Things como la hermana adolescente del famoso detective Sherlock Holmes.