'The Crown' y 'Gambito de Dama': principales ganadores de la 73 edición de los Emmy

El año pasado y con la pandemia como obstáculo, las entregas de premios de la industria del entretenimiento registraron mínimos de audiencia, una tendencia que los Emmy intentaron cambiar este domingo al recuperar cierta normalidad, aunque con una gala descafeinada y de formato reducido.

En lo relativo a los premios, Netflix arrasó gracias a las cosechas de "The Crown" (mejor drama) y "Gambito de Dama" (mejor miniserie). Pero entre agradecimientos y discursos, la Academia de Televisión no consiguió dar ritmo a la ceremonia, que contó con unos 600 invitados presenciales en una pequeña carpa.

A principios de verano, los Emmy anunciaron un gran despliegue de invitados gracias a la campaña de vacunación, aunque los contagios que aún registra EE.UU. obligaron a un cambio de planes de última hora que cobró su factura en directo.



El aforo se redujo a cinco personas por cada producción nominada, los invitados se sentaron en mesas redondas y el evento se ubicó en una carpa cerrada a los pies del Staples Center de Los Ángeles.



Sin embargo, los propios asistentes no terminaron de entender el cambio.

"Déjenme empezar diciendo que hay demasiada gente en esta pequeña sala", aseguró Seth Rogen al anunciar el primer premio de la noche, despertando risas incómodas del resto de asistentes.

Algunas estrellas, como Jennifer Aniston, declinaron acudir para minimizar el riesgo de contagio y otras, entre ellas la ganadora a mejor actriz dramática Olivia Colman, intervinieron desde Londres porque no pudieron volar a California.



La carpa y su diminuto escenario no lograron dar bien en cámara a pesar de los esfuerzos del presentador de la gala, Cedric the Entertainer, al frente de un guion que intentó ser más ácido y dejó de lado el sentimentalismo de ceremonias anteriores, organizadas en los momentos más duros de la pandemia.

La 73 edición de los Emmy, los premios más importantes de la televisión, se celebró este domingo en Los Ángeles (EE.UU.) con una ceremonia de aforo reducido por la pandemia.

Estos fueron los ganadores de las principales categorías:



-Mejor serie dramática: "The Crown".



-Mejor actriz de serie dramática: Olivia Colman ("The Crown").



-Mejor actor de serie dramática: Josh O'Connor ("The Crown").



-Mejor actriz de reparto de serie dramática: Gillian Anderson ("The Crown").



-Mejor actor de reparto de serie dramática: Tobias Menzies ("The Crown").



-Mejor serie de comedia: "Ted Lasso".

-Mejor actriz de serie de comedia: Jean Smart ("Hacks").



-Mejor actor de serie de comedia: Jason Sudeikis ("Ted Lasso).



-Mejor actriz de reparto de serie de comedia: Hannah Waddingham ("Ted Lasso").



-Mejor actor de reparto de serie de comedia: Brett Goldstein ("Ted Lasso").



-Mejor serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva: "The Queen's Gambit".



-Mejor actriz de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva: Kate Winslet ("Mare of Easttown").

-Mejor actor de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva: Ewan McGregor ("Halston").



-Mejor actriz de reparto de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva: Julianne Nicholson ("Mare of Easttown").



-Mejor actor de reparto de serie limitada (miniserie), serie antológica o película televisiva: Evan Peters ("Mare of Easttown").