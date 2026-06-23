El MACA exhibe dos producciones nacionales: una aventura infantil y un retrato de Atchugarry

El Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), ubicado en Manantiales, llevará a cabo una nueva función cinematográfica mañana. Se proyectarán el cortometraje Un día para soñar y el documental Los hijos de la montaña.

El evento pertenece a CINE MACA, un espacio dedicado al cine nacional contemporáneo con funciones semanales, festivales y encuentros. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa. El ingreso es por orden de llegada.

Un día para soñar, dirigido por Eliana Recchia, cuenta la aventura de un grupo de niños que visita el MACA. La trama es contada desde sus propios ojos y sigue el trayecto que comienza en el viaje en ómnibus hasta Manantiales y que termina al anochecer.

Los hijos de la montaña es un documental dirigido por Mercedes Sáder. Estrenado en 2023, retrata al escultor Pablo Atchugarry —fundador del MACA—, desde sus 40 años de trayectoria y su proceso creativo, hasta el lado humano detrás de sus obras. A sus 65 años, el artista reflexiona sobre su futuro al mirar el pasado.

Desde su inauguración, CINE MACA ha proyectado 87 estrenos nacionales desde su inauguración y realiza más de 250 funciones al año.