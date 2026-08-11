Club El País anticipó el Día de la Niñez con una avant premiere exclusiva de "Paw Patrol: la Dino Película"

Como antesala del Día de la Niñez, que se celebra el próximo 16 de agosto, Club El País invitó a sus socios a vivir una mañana especial en Movie Punta Carretas, con una avant premiere exclusiva de Paw Patrol: La Dino Película. La convocatoria reunió a más de 400 personas entre socios y sus familias, que disfrutaron de la propuesta a sala llena. La actividad estuvo abierta a los socios de Club El País mediante un registro previo, a través del cual pudieron reservar su lugar hasta completar los cupos disponibles.

Desde la llegada, los más chicos fueron los grandes protagonistas. Las familias fueron recibidas con regalos de la nueva colección “Paw Patrol: Misión Linterna” de Coleccionables El País, y los niños pudieron conocer e interactuar con los personajes que forman parte de la propuesta.

Antes de ingresar a la sala, también hubo tiempo para sacarse fotos y llevarse un recuerdo de la jornada. Pop y refresco acompañaron la previa antes de que las familias ocuparan sus lugares para disfrutar de la película.

El entusiasmo continuó dentro de la sala. Durante la función, las reacciones de los más chicos se hicieron sentir: comentarios, risas y aplausos acompañaron distintos momentos de la película, generando un clima alegre y distendido entre las familias presentes.

Además, la nueva colección “Paw Patrol: Misión Linterna” de Coleccionables El País ya se encuentra disponible en coleccionables.elpais.com.uy y en quioscos de todo el país.

Quienes todavía no forman parte de Club El País pueden unirse a Club y acceder a experiencias exclusivas como esta, además de disfrutar de beneficios en cientos de marcas durante todo el año. Conocé más y sumate a Club en clubelpais.com.uy.