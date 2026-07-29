"Paw Patrol" llega a El País con libros, figuras y una linterna UV para descubrir secretos en cada página

Después de conquistar la televisión, el cine, los juegos y las librerías de todo el mundo, Paw Patrol suma una nueva aventura para los lectores uruguayos. Hoy, El País lanza Paw Patrol: Misión Linternas, una colección que combina lectura, juego y exploración a través de una experiencia interactiva protagonizada por los populares cachorros de Bahía Aventura.

La colección estará integrada por 14 entregas, cada una con un libro ilustrado y una figura oficial de Paw Patrol con linterna ultravioleta incorporada. El juguete es clave en cada historia: permite descubrir ilustraciones, personajes, escudos y mensajes ocultos entre las páginas e invita a los lectores a convertirse en parte de cada misión.

El primer número, Listos, preparados, ¡al rescate!, incluye una figura de Marshall. En sus páginas, el entrañable dálmata bombero acompaña a Whoosh, su gran ídolo del automovilismo. Pero las trampas de la corredora Cheetah complican la carrera y obligan a la patrulla canina a entrar en acción para ayudarlo a superar obstáculos.

La primera entrega ya puede conseguirse en los kioscos de todo el país, solicitarse llamando al 2900 4141 o a través de la web de Coleccionables El País. Los siguientes números se publicarán cada 15 días y cada ejemplar costará 499 pesos. Además, los socios de Club El País podrán acceder a un 20% de descuento al adquirir la colección completa en una única compra.

La propuesta se suma al universo de una franquicia que hace más de una década es uno de los mayores fenómenos del entretenimiento infantil.

Paw Patrol nació en 2013 como una producción animada de Nickelodeon. La historia sigue a Ryder, un niño experto en tecnología que lidera un grupo de cachorros especializados en distintas tareas de rescate. Cada uno tiene habilidades específicas y un vehículo diseñado para enfrentar emergencias en Bahía Aventura.

El éxito se apoyó en una fórmula sencilla y efectiva. Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky y Zuma —a los que con el tiempo se sumaron nuevos personajes— protagonizan aventuras donde predominan el trabajo en equipo, la solidaridad y la resolución de problemas, valores que ayudaron a convertir a la serie en un fenómeno mundial.

Caja "Paw patrol".

Con el paso de los años, la franquicia amplió su alcance mucho más allá de la televisión. A las 13 temporadas de la serie se sumaron videojuegos, libros, espectáculos en vivo, aplicaciones y dos exitosas películas.

La tercera, Paw Patrol: La Dino Película, llegará a los cines uruguayos el jueves 13 de agosto. Un día antes, El País publicará la segunda entrega de la colección, Un dragón en problemas, acompañada por una figura de Rubble.

Luego llegarán títulos como Misión bajo el agua, con Skye; Trabajo en equipo, con la Torre de Control; y ¡Cuidado, comida voladora!, con Ryder.

La colección se extenderá hasta el 27 de enero de 2027. La última entrega incluirá el libro Una planta gigante y una caja especialmente diseñada para guardar las 13 figuras reunidas a lo largo de la colección y completar la experiencia.

Cronograma de la colección Paw Patrol: Misión Linternas