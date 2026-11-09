Alvaro Brechner acaba de estrenar película en España: "Agradezco que cada proyecto nuevo sea arrancar de cero"

Ocho años después de La noche de 12 años, la película que le dio el Goya por el guion, el uruguayo Álvaro Brechner acaba de estrenar en España, Fiesta Pagäna, su nueva película.

Se trata de la biopic de Mägo de Oz, la banda de heavy metal más popular de España (y de buena parte de América Latina, con excepción del Cono Sur) y con una historia de egos, excesos y personalidad que Brechner retrata con brío.

Hace un par de semanas, además, se anunció que dirigirá El hijo de todos, sobre el secuestro y asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco por parte de ETA en julio de 1997; pero sobre eso, dice, no puede hablar.

De otras cosas, sí, y este es un resumen de su charla con El País.

—Después de una película con tanta repercusión como La noche de 12 años, ¿por qué demoraste tanto en llegar a otro largometraje?

—Desarrollar, armar y financiar un proyecto de cine tiene sus tiempos, que muchas veces son, además, muy inestables. La pandemia desarmó un poco todo. Había un proyecto en preparación, con fecha para rodar, y se paralizó. Y esas cosas difícilmente vuelven. Pero también pasó que el mundo de la dirección cambió de golpe: el cine tuvo una pausa muy grande y, de pronto, arrancaron las plataformas, que no son lo mismo. Realmente extrañaba trabajar en un largometraje, donde el terreno de un director es incomparable con cualquier otra cosa.

—Fiesta pagana cuenta la historia de un fenómeno musical que tuvo una enorme repercusión, pero quedó por fuera de Uruguay. ¿Cómo llegaste a esa historia?

—Los conocía por un par de canciones. Nunca imaginé que iba a hacer una película sobre ellos. Cuando la productora Sueño Eterno me contactó, en setiembre de 2024, para hacer una película sobre Mägo de Oz, me ofrecieron una aventura. Me dijeron: “Queremos que hagas tu película, que la hagas tuya”. Había muchísimo material sobre la historia de la banda, pero también una historia muy viva en términos temperamentales. Para mí eran personajes que parecían salidos de las caracterizaciones de una época de rockeros heavy, con muchísimo temperamento y personalidad. Y me metí en la aventura.

—Es un momento para las biopics musicales...

—Sí, y ya se ha vuelto un género. Si bien es imposible no asociarla con ese género, quería llevarla a una historia sobre personajes que tocaban en una banda llamada Mägo de Oz. Tratar de poner el foco más en la peripecia. Aunque alterna eso de cómo surge un grupo de heavy con un sueño y termina como termina, quería que estuviera muy centrada en las pequeñas batallas, en cómo resistir con esa especie de egos y fuerzas creadoras. Lo que quería era que fuera una película en la que vos, como espectador, y creo que es algo que se siente mucho en una sala de cine, experimentaras que estás de verdad ante la banda real. En el esquema norteamericano hay un patrón muy marcado sobre el camino del héroe en esta clase de películas, pero la historia de esta gente no es así.

—¿Cómo cambió el cine para un director como usted, inquieto, que también sabe trabajar dentro de la industria?

—Para mí hay dos tareas de un director: una tiene que ver con lo más autoral, con qué es lo que vos ponés de tuyo en una película, y otra con ser capaz de ordenar y contar una historia de forma eficiente. Lo que me ha pasado es que me doy cuenta de que soy alguien para quien la primera es inevitable. Incluso en algo que parece tan alejado como Fiesta pagana, no podía hacerla desde una perspectiva que no fuera propia.

—¿Y cómo cambió usted?

—Una de las cosas más difíciles para un director es que nadie te prepara de verdad para dirigir una película. Sí para hacerte una idea cinematográfica de encuadres, planos y demás, pero no para cargar de verdad con el alma de una historia y lograr que, de alguna forma, sea un reflejo de algo tuyo. La historia que uno cuenta no deja de ser un vehículo para poner ciertas gotas de la propia naturaleza, de la propia identidad, de la propia personalidad, que a veces están escondidas dentro de la historia. El punto es cuáles son esos espacios en los que un director muestra su punto de vista sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre el material que toca. Y para mí eso es algo que está intacto en mí.

—En algún momento de la película utiliza inteligencia artificial para reconstruir las imágenes del circo. ¿Cómo te parás con respecto a eso?

—Es una de las grandes incertidumbres que tenemos y no solo en el cine. Está claro que la IA va a poder hacer cosas increíbles y otras que nos va a resultar difícil diferenciarlas de lo real. Lo estoy viendo con curiosidad, en la vida en general, nosolo en lo que tiene que ver con mi trabajo. Un director, ante todo, es un evocador de cosas que tienen que pasar en el espectador, en la cabeza del espectador. Claro que tiene que crear imágenes, sonidos, y eso está marcado por cuestiones de ritmo, narrativas, dramáticas y demás, pero, ante todo, lo que tiene que hacer es evocar algo que solo sucede en la mente del espectador.

—Cuando hablamos después del Goya me decía que tenía la sensación de que lo que hace no era un trabajo de verdad, y que se veía a sí mismocomo un turista. ¿Aùn se siente así?

—No, pero sí siento que en cada proyecto siento que es arrancar de cero. Todo el bagaje que tenés es puesto a prueba. En realidad, es algo que he aprendido a agradecer: que cada proyecto nuevo te obligue a bajar al suelo y arrancar de cero.

