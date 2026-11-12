Trabajadores, empresarios y académicos miran juntos hacia el futuro en nueva reunión del "Foro de referentes industriales"

"Hoy no vemos inversiones significativas salvo algunas puntuales en el sector maderero, pero no vemos un flujo de inversiones importante”, afirmó a El País el presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García, en una publicación especial con motivo de la celebración del Día de la Industria y los 128 años de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU).

El dirigente empresarial destacó el lanzamiento de la Política Industrial y el desarrollo del País Industrial, una iniciativa de la que participa la CIU junto con el Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt. En tanto, en diciembre se llevará a cabo una nueva reunión del "Foro de referentes industriales". integrado por trabajadores, empresarios, académicos y representantes de organismos internacionales, que tienen como objetivo analizar en conjunto y proyectar la realidad de la industria manufacturera uruguaya.

Sobre el proyecto de ley sobre competitividad que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el presidente de la CIU expresó: "Tenemos que seguir trabajando en la competitividad, el país ha reconocido que tiene problemas serios en este plano, y hay que encarar la problemática si queremos que el país avance. El foco de todo es mejorar este aspecto para generar más desarrollo".

Para García, aprobada esta ley de competitividad "hay que profundizar los cambios y abordar costos laborales, energéticos y logísticos, conflictividad y productividad, para que haya un crecimiento industrial real".

La industria emplea 160.000 personas en forma directa y 100.000 de manera indirecta. "Venimos en los últimos 15 años de caída en puestos de trabajo que tocó piso en la pandemia, donde hubo una recuperación y en los últimos años nos mantuvimos estables", sostuvo el presidente de la CIU.