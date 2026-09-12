“Terra Nostra”: la inolvidable historia de amor e inmigración que marcó los '90 y la nueva vida de su protagonista
Terra Nostra fue una de las grandes telenovelas brasileñas de fines de los 90. Protagonizada por Ana Paula Arósio y Thiago Lacerda, narró un amor marcado por la inmigración italiana a Brasil. En Uruguay fue emitida por Canal 12, donde alcanzó gran repercusión y popularidad.
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