"Sueño contigo": la telenovela venezolana que conquistó Uruguay con el romanticismo del Puma Rodríguez
Protagonizada por José Luis “El Puma” Rodríguez y Elluz Peraza, “Sueño contigo” fue una exitosa telenovela venezolana de los años 80 que combinó amor, secretos y música. En Uruguay se emitió por Canal 4.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar
Te puede interesar