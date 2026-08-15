Santiago Wilkins: por qué tocó fondo en la adolescencia, el blooper viral en Canal 4 y su insólito sueño

A los 13 años, Santiago Wilkins ya tenía una radio en internet en Tacuarembó y poco después comenzó a vender alfajores para juntar dinero y cumplir su sueño de comprarse un camión. La comunicación terminó convirtiéndose en su profesión y, con apenas 22 años, hizo historia al convertirse en el conductor más joven de Telenoche.

Había comenzado su carrera a los 16 años, cuando hizo un curso de comunicación. Luego pasó por Canal 2 de San Carlos y Canal 11 de Punta del Este, desde donde realizó coberturas para Telenoche durante dos temporadas de verano. Ese recorrido le abrió las puertas de Canal 4, donde entró para conducir Zoom Internacional, junto a Jimena Sabaris.

En paralelo, desarrolló una faceta empresarial, siempre con la inquietud de emprender y buscar nuevos desafíos. Hoy dirige Grupo CEO, una agencia de comunicación y eventos que busca impulsar el desarrollo de las empresas.

El 1 de agosto cumplió 27 años y la fecha es una buena excusa para conocer cinco datos curiosos sobre el comunicador, periodista y emprendedor.

Tocó fondo en la adolescencia

Atravesó una adolescencia marcada por momentos muy difíciles. A los 14 años, cuando se mudó a Maldonado, su madre comenzó a sufrir una depresión y él debió aprender a convivir con una realidad que, según contó en PH (Canal 4), no lograba entender. “Sentía impotencia”, recordó. En ese proceso empezó a fumar, salía mucho y llegó a preguntarse “para qué seguir” cuando se sentía completamente solo.

Buscó ayuda y encontró respuestas en los libros de autoayuda de su madre. Autores como Jorge Bucay y Paulo Coelho lo ayudaron a cambiar su forma de ver la vida. Encontró un apoyo clave en quien hoy es su pareja, que entonces era una amiga y lo escuchó cuando más lo necesitaba. “Aprendí a perdonar, a marcar objetivos y a sanar muchas cosas”, contó.

Soltó problemas y rencores, además de conversar con la psiquiatra de su madre para comprender un poco más. Ese cambio también impulsó la búsqueda de una motivación, y así apareció la comunicación. “Me anoté en un curso y terminó funcionando”, aseguró.

Un blooper al aire en "Telenoche" lo hizo viral

Un descuido durante una edición dominical de Telenoche convirtió a Wilkins en viral. Mientras se emitía un informe sobre el Vaticano, el periodista aprovechó para cebarse un mate y mirar el celular, convencido de que el tape seguía al aire. Sin embargo, las imágenes terminaron antes de lo previsto y la cámara volvió al estudio, donde apareció con el termo y el mate en la mano. Rápido de reflejos, escondió todo y continuó con el informativo como si nada hubiera pasado. E

l momento se difundió en redes y generó cientos de comentarios y no faltaron las críticas. Sus compañeros de Telenoche lo respaldaron con un video humorístico: “¿Quién no tuvo antojo de un buen mate alguna vez?”, escribieron.

Exelente Santiago 🤣🤣 nada grave,solo tomando mate cómo cualquier uruguayo!!💪💪💪 peor decir el 8 el Cul. te abrocho... @Canal4_UY pic.twitter.com/P2zC6BnWgO — VASCO DEL INTERIOR (@vascoosss) August 3, 2025

El récord que batió en Canal 4

En setiembre de 2021, hizo historia al convertirse, con apenas 22 años, en el conductor más joven de Telenoche. Wilkins había comenzado su carrera a los 16 en un curso de comunicación y luego pasó por Canal 2 de San Carlos y Canal 11 de Punta del Este, desde donde realizó coberturas para el informativo de Canal 4 durante dos temporadas de verano.

Su desempeño, que incluyó una exclusiva con el entonces presidente Tabaré Vázquez, llamó la atención de la producción. Al terminar la temporada, en plena pandemia, recibió el llamado que cambiaría su carrera: Gonzalo Terra le ofreció incorporarse a Canal 4 para conducir Zoom Internacional y, poco después, debutó al frente de la edición central de Telenoche.

Santiago Wilkins. Foto: Gentileza.

Vendió alfajores por un sueño

Mucho antes de dedicarse a la comunicación, Wilkins mostraba su perfil emprendedor. A los 13 años comenzó a revender alfajores de Sierra de Minas en Tacuarembó con el fin de ahorrar para comprar un camión. Le pidió un préstamo a su abuelo, hizo su primera compra y recorrió comercios ofreciendo el producto. “El almacenero me compraba porque yo le contaba mi sueño”, recordó en Algo que decir (Canal 12).

Con el tiempo aprendió a negociar y hasta hacía descuentos para vender más. Años después creóuna empresa de jardinería en Maldonado, tras advertir un nicho descubierto. Entregaba cartas puerta a puerta y así consiguió una clientela.

En paralelo trabajaba en Canal 11. Sin embargo, nunca abandonó ese anhelo de la infancia. Su padre y su abuelo fueron camioneros, y según contó a El País, mantiene intacto el sueño de crear una empresa familiar de transporte que lleve su apellido, como homenaje a ambos.

Marcelo Irachet fue su referente

Con la madurez que lo caracteriza, Wilkins suele decir que solo escucha consejos de quienes ya llegaron al lugar donde él quiere estar. En ese camino encontró un referente clave en Marcelo Irachet, con quien forjó un vínculo muy cercano. “Sus hijos dicen que soy su hermano perdido”, contó.

El histórico periodista —hoy jubilado— fue uno de los que más impulsó el crecimiento de este joven que ya a los 13 tenía una radio por internet en su Tacuarembó natal. Tras debutar en Telenoche con apenas 22 años, Irachet lo presentó de esta manera en Vamo Arriba (Canal 4): “Dije que no tenía techo y es el conductor más joven de la historia del noticiero”.