Sandra Mihanovich y el canto sin miedo: crónica de su último show en Montevideo

Por Agustina Riera.

En una noche de celebración y recorrido artístico, Sandra Mihanovich presentó un show que combinó repertorio, historia personal y momentos de fuerte carga emocional. El concierto se realizó en el Auditorio del Sodre en el día del cumpleaños de la artista argentina que ha cautivado a generaciones con temas como Soy lo que soy.

La escena es clara desde el inicio: un teatro lleno, un público dispuesto y una artista que sostiene el escenario sin artificios. Sandra Mihanovich aparece con un look en tonos celestes y una capa liviana que aporta movimiento. La propuesta es simple, centrada en la interpretación.

El repertorio recorre sus clásicos, con Soy lo que soy como eje musical y simbólico. Horas antes, en una entrevista, había hablado desde lo cotidiano: su pareja, su familia y la felicidad de seguir haciendo lo que ama. Esa dimensión íntima se traslada al show.

Uno de los momentos más visibles ocurre cuando el concierto se interrumpe para un festejo: el público le canta el cumpleaños, su hermano sube con flores y su ahijada aparece con una torta. La escena, espontánea, rompe la estructura y acerca el espectáculo a lo personal.

Más adelante, agradece a músicos, equipo técnico y orquesta, e incluye una breve mención a su pareja. El público acompaña en todo momento, entre canciones y aplausos.

Fotos: Rodrigo Riera.

En la previa también se refirió a la donación de un riñón a la hija de su pareja, una decisión que recuerda con naturalidad. Algo similar sucede al hablar de su identidad, entendida como un proceso que con el tiempo encontró claridad.

En escena, Mihanovich se confirma como intérprete: cada tema está atravesado por lo expresivo. Uno de los picos de la noche llega junto a Marilina Ross, con Honrar la vida.

Sandra Mihanovich en el Auditorio del Sodre. Fotos: Rodrigo Riera.

El cierre deja una idea clara: la coherencia entre la artista y la persona. Antes de despedirse, lo resumía así: si pudiera hablar con la Sandra del comienzo, le diría que no tenga miedo. La escena, de algún modo, lo confirma.

