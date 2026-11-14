"Rosa salvaje", el éxito de los años 80 que conquistó a Uruguay y consagró a Verónica Castro como estrella
Protagonizada por Verónica Castro, "Rosa salvaje" fue un fenómeno de la televisión mexicana que conquistó al público uruguayo por Canal 12 en los años 80, con una historia de amor, intrigas y prejuicios.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar
Te puede interesar