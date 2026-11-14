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    "Rosa salvaje", el éxito de los años 80 que conquistó a Uruguay y consagró a Verónica Castro como estrella

    Protagonizada por Verónica Castro, "Rosa salvaje" fue un fenómeno de la televisión mexicana que conquistó al público uruguayo por Canal 12 en los años 80, con una historia de amor, intrigas y prejuicios.

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    14/11/2026, 03:33
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    Los protagonistas Verónica Castro y Guillermo Capetillo.

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