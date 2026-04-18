"Rescate 911": emergencias reales recreadas en la pantalla que marcaron una generación de televidentes

La serie Rescate 911 fue uno de los programas más impactantes de la televisión de los años 90, combinando dramatización, información y testimonios reales para acercar al público a situaciones de emergencia. Emitida originalmente por la cadena CBS, se convirtió en un fenómeno global que marcó a toda una generación.En Uruguay se vio por Canal 12 con gran suceso, habitualmente en las tardes de la programación de fin de semana.

El programa fue creado por el productor Arnold Shapiro y estrenado el 18 de abril de 1989. Su propuesta era innovadora: recrear casos reales de emergencias -incendios, accidentes, rescates- basados en llamadas al sistema 911 de Estados Unidos. Desde su inicio, el gran atractivo fue su presentador, el actor canadiense William Shatner, quien guiaba cada episodio con un tono sobrio y dramático, aportando credibilidad y tensión narrativa. A lo largo de siete temporadas (1989-1996), la serie consolidó un formato de docudrama: combinaba recreaciones con imágenes reales, entrevistas a sobrevivientes y, en algunos casos, audios originales de llamadas de emergencia. Llegó a emitir 186 episodios y dos especiales, manteniendo una duración aproximada de 60 minutos por capítulo.

El programa no solo entretenía, sino que también tenía un fuerte componente educativo. Muchos espectadores aprendieron técnicas básicas de primeros auxilios o prevención, al punto de que se reportaron cientos de vidas salvadas gracias a conocimientos adquiridos viendo la serie.

El doblaje al español latino se realizó en Venezuela por el estudio Etcétera Group. La voz de William Shatner fue interpretada por el actor de doblaje Alfredo Sandoval, acompañado por un equipo de voces adicionales como Citlalli Godoy, Marcelo Rodríguez, Maritza Rojas e Irina Índigo, entre otros.

Rescate 911

El ciclo llegó a su fin el 27 de agosto de 1996, tras siete temporadas exitosas. Curiosamente, no tuvo un episodio final formal, sino que concluyó dentro de su programación habitual. Con el paso del tiempo, continuó en reposiciones y versiones sindicadas de media hora, lo que permitió que nuevas audiencias lo descubrieran.

“Rescate 911” dejó una huella profunda en la televisión. Fue pionera en un formato que luego sería replicado por numerosos programas de emergencias y realities basados en hechos reales. Además, su impacto trascendió la pantalla: contribuyó a popularizar el número 911 como sistema de emergencias unificado en Uruguay y otros países y reforzó la conciencia sobre la importancia de actuar rápidamente en situaciones críticas.

