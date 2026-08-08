Paola Botti: su historia de amor en Canal 10, el romance que desmintió con un famoso y lo que trató en terapia

Entró a Canal 10 hace 21 años para hacer una pasantía y, cuando estaba por terminar ese período, se enteró de que había una vacante para el puesto de telefonista. No dudó en postularse. Paola Botti estudiaba Comunicación en la Universidad de Montevideo y, aunque todavía no lo sabía, acababa de tomar una de las mejores decisiones de su vida.

Pasó por distintos roles en Saeta hasta convertirse en conductora de Arriba gente y de Subrayado al mediodía y edición domingo. Fue asistente de producción, hizo diseño gráfico y colaboró con guiones.

El primer paso al aire fue la crónica policial, un área que, cuando empezó a cubrir en 2010, no era tan habitual que estuviera a cargo de mujeres. Se ganó un lugar como periodista, aunque, en paralelo, la exposición diaria a noticias tristes y dolorosas la llevó a hacer terapia.

Canal 10 es su casa desde 2005, pero también es el lugar donde encontró el amor. En 2022 conoció en la redacción del noticiero a su novio, Guillermo Lorenzo. Según contó, fue ella quien dio el primer paso. Desde entonces, se convirtieron en una de las parejas mediáticas más queridas por la audiencia.

El 13 de mayo cumplió 41 años y es una buena excusa para conocer más sobre la periodista, que además es magíster en Dirección de Comunicación.

Fue a terapia por cubrir la crónica roja

Durante una etapa de su carrera, Paola Botti estuvo al frente de la crónica policial de Subrayado, un desafío que asumió siendo muy joven y que le dejó una huella profunda. En una entrevista con Saber vivir mejor (Canal 10), recordó que en ese momento casi no había mujeres haciendo ese tipo de cobertura en televisión y que la propuesta le parecía una oportunidad interesante, aunque la exposición diaria a situaciones dolorosas le implicó un costo emocional.

“Era muy joven y enfrentarte a noticias malas todos los días fue bastante complicado”, contó. Con el tiempo entendió que muchas de esas historias se las llevaba a su casa y que necesitaba herramientas para poder procesarlas, por lo que recurrió a terapia durante años. Luego logró adaptarse a la dinámica de la profesión y asumió nuevos roles dentro de Saeta.

En diálogo con Sábado Show, también reveló que atravesó una crisis vocacional por el estrés del periodismo y que la terapia, junto con “mirar para adentro”, la ayudaron a recuperar el equilibrio.

Desmintió un romance con Marcelo Scaglia

Antes de enamorarse del periodista Guillermo Lorenzo, Botti fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Scaglia tras unas vacaciones juntos a Cancún en 2021. Ambos eran compañeros en Subrayado y aprovecharon su licencia para viajar, lo que dio pie a rumores de romance. En una entrevista con Sábado Show, la conductora los descartó de plano. “Nada que ver. Los dos estamos solteros y se dio la posibilidad de hacer el viaje. No más que eso”, aseguró.

Contó que se conocían desde hacía 17 años, que el viaje fortaleció la amistad y hasta reveló que compartieron habitación para abaratar costos, aunque aclaró que durmieron en camas separadas y que entre ellos nunca hubo una relación sentimental.

Entró como telefonista a Canal 10

Desembarcó en Canal 10 con 19 años para hacer una pasantía mientras cursaba Comunicación en la Universidad de Montevideo. Cuando la experiencia estaba por terminar, quedó vacante el puesto de telefonista y, por sugerencia de la productora Rosana Carrasco, se postuló para ocupar ese cargo. Con el visto bueno de Nelson Fernández, director de Subrayado, fue contratada e inició un recorrido que la llevó por distintas áreas del informativo. Mientras atendía el teléfono, también colaboraba en producción, hacía gráficos, ayudaba con guiones y realizaba locuciones, hasta que llegaron las notas y las primeras salidas al aire. Así arrancó una carrera que, con los años, la llevó a convertirse en una de las conductoras del noticiero.

Su historia de amor con el periodista Guillermo Lorenzo

Paola Botti y Guillermo Lorenzo. LEO MAINE

Lo que empezó como una amistad entre compañeros de trabajo terminó convirtiéndose en una historia de amor. Paola Botti y Guillermo Lorenzo comenzaron su relación en 2022, cuando compartían la redacción de Subrayado. Según contó la conductora a Sábado Show, fue ella quien dio el primer paso después de descubrir que, además del periodismo, tenían muchos intereses en común.

Poco después, Lorenzo aceptó una propuesta para pasar a Canal 12, y esa distancia laboral, según ambos, terminó fortaleciendo el vínculo. Un año más tarde comenzaron a convivir y, en 2025, volvieron a coincidir en Saeta tras el regreso del periodista a Subrayado.

Aunque hoy cumplen horarios diferentes, suelen compartir al aire pequeños gestos de complicidad que no pasan inadvertidos para la audiencia, como el ramo de flores amarillas que él le entregó a su novia en pleno noticiero para celebrar la llegada de la primavera.

Tiene una faceta mística

La espiritualidad forma parte de su día a día. Le gusta viajar, conocer nuevas culturas, leer, comer y también necesita momentos de soledad para desconectar. En su hogar encontró un espacio propio al que llama su “santuario”, donde busca cambiar las energías después de jornadas intensas.

“Tengo muchas piedras preciosas en mi casa, de esas energéticas, y al llegar, todos los días agarro unas diferentes y me las llevo a mi cuarto”, contó. También reveló que prende sahumerios y velas de miel, especialmente los días 11 y 22, porque es cuando “se abren los portales”. Para ella, esos momentos son una forma de agradecer, renovar energías y enfocarse en lo que vendrá.