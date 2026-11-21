Con dos décadas de trayectoria en FM Ideal, emisora con sede en Santa Lucía, Nicolás Caballero defiende un modelo de comunicación basado en el periodismo social, la cercanía con los vecinos y la investigación. La radio amplió su alcance mediante alianzas con otras emisoras y plataformas digitales, con la aspiración de convertirse en una voz de referencia para todo Canelones. En esta entrevista, el periodista habla de los desafíos de informar en tiempos de inteligencia artificial, las investigaciones que impulsaron cambios en su comunidad y las preocupaciones de una región marcada por las inundaciones y el crecimiento demográfico.

-FM Ideal tiene su sede en Santa Lucía, pero su alcance es mucho mayor. ¿Cómo definirías hoy a la emisora?

-Somos una radio de la región. Nuestra idea es tejer comunidad y, para hacerlo, tenemos que estar cerca. Vamos a Juanicó, Cerrillos, el Santoral, Ciudad de Canelones, Progreso y distintas localidades. Canelones es un departamento muy diverso, con realidades completamente diferentes. Es una especie de microuruguay, como alguna vez lo definió José Mujica. Tenemos zonas productivas, áreas rurales, ciudades que crecen demográficamente, desarrollo turístico y ahora un gran impulso empresarial sobre el eje de la ruta 5. Todo ese crecimiento trae oportunidades, pero también desafíos. Hay que pensar en los servicios, en la infraestructura y en cómo acompañar a las comunidades.

-Durante la pandemia se revalorizó el papel de la radio. ¿Cómo evolucionó esa relación con la comunidad?

-Fue un tiempo muy complejo, donde la comunicación de cercanía y el rol de los medios adquirieron un valor especial. Desde entonces todo ha cambiado muy rápidamente, sobre todo para quienes trabajamos en comunicación, con la irrupción de la inteligencia artificial y otras tecnologías. Hoy prácticamente todas las personas tienen alguna forma de conectividad, pero la radio sigue siendo compañía, sigue siendo cercanía, sigue siendo la voz que te escucha. En un país con una población importante de adultos mayores, muchas personas se sienten solas o aisladas. La radio cumple una función fundamental. Lo vimos durante la pandemia, pero también en las inundaciones de 2024 o en la sequía de 2023.

-¿Qué perfil periodístico tiene FM Ideal?

-Fundamentalmente, hacemos periodismo social. Creo que hoy, cuando los periodistas también competimos con influencers y creadores de contenido, los medios confiables tienen una ventaja muy importante: la credibilidad. Cuando alguien escucha una noticia y quiere corroborarla, muchas veces no va a Facebook, Instagram, X o TikTok. Busca un medio en el que confía para saber si esa información es verdadera. Nuestro valor agregado es estar con la gente, cerca de las instituciones, de las organizaciones sociales y de ese vecino que necesita ayuda. También somos un nexo entre las autoridades y los ciudadanos. Los medios tenemos que ser guardianes de la democracia y garantizar que estén todas las voces.

-¿Cómo se traduce ese perfil en la programación?

-Tenemos una programación muy variada. Arrancamos a las seis de la mañana con un programa dedicado al agro. También hay espacios folclóricos y propuestas de periodismo sin formalismos. Al mediodía conduzco Tiempo de noticias, un informativo ágil, con entrevistas, contacto con instituciones y seguimiento de los temas del momento. Después tenemos magazines interactivos y otro espacio periodístico con Cris Richieri, Hoy no es un día cualquiera. También trabajamos en alianza con Hub Metropolitano, de Mauricio Riva, desde Ciudad de la Costa. A través de esa alianza y de otras emisoras, como Del Molino FM y Atlántida, logramos abarcar prácticamente todo Canelones. Además, tenemos cobertura del fútbol departamental, página web, aplicaciones y una presencia muy fuerte en redes sociales.

-¿Cómo conviven la expansión digital y la radio tradicional?

-Son complementarias. Antes el aire ayudaba a desarrollar lo digital; hoy lo digital complementa al aire. Tenemos presencia en Instagram, Facebook y TikTok, generamos contenidos multimedia y salimos permanentemente con cámaras y micrófonos a distintos lugares.

-Este año desarrollaron investigaciones periodísticas que tuvieron repercusión.

-Con Cris Richieri llevamos adelante dos investigaciones importantes. Una tiene que ver con el predio de una antigua fundición, ubicado en pleno centro de Santa Lucía, donde se detectaron niveles de plomo por encima de los valores tolerables. Ese trabajo que llevó más de un año derivó en acciones de las autoridades y la Intendencia hará un depuramiento ambiental de la zona para luego convertir el predio en un polideportivo. Otra caso fue una situación de maniobras fraudulentas con terrenos. En Santa Lucía hay más de 150 familias afectadas por operaciones de venta de terrenos que, según las denuncias, se ofrecían como fraccionamientos cuando en realidad no tenían las condiciones legales correspondientes. El caso está en la órbita judicial y lo vamos siguiendo de cerca.

-¿Cómo es la relación con las autoridades y el acceso a las fuentes?

-Tenemos un buen ida y vuelta con las autoridades policiales, la Fiscalía, la Justicia, la Intendencia y el gobierno nacional. Eso ha sucedido con distintas administraciones y se basa en el respeto mutuo. No trabajamos con noticias falsas ni queremos caer en la tentación de publicar cualquier cosa por ser los primeros. Lo fundamental es verificar la información, consultar las fuentes y ser auténticos. No estamos volcados hacia ningún sector político. Para el único lado que estamos volcados es para el lado de la gente.

Nicolás Caballero a orillas del Río Santa Lucía.

-Conociste a Yamandú Orsi como intendente y ahora lo seguís como presidente. ¿Lo ves diferente?

-Yo a Yamandú lo veo igual. Es un buen tipo. Obviamente está en otro rol, con responsabilidades completamente distintas. Se lo ha criticado por su forma de comunicar, pero pienso que ha tomado algunas decisiones acertadas y que ha sido cauto en el contexto internacional. Tiene sus defectos y sus virtudes, como cualquiera. Creo que la visita del papa León XIV le vino bien y que estuvo acertado en su discurso. También pienso que muchas veces sus dificultades de comunicación influyen en la aprobación que tiene entre la gente.

-¿Cuál es la principal preocupación de los vecinos de Santa Lucía y su entorno?

-Las inundaciones, sin duda. Es un problema que afecta a miles de personas y que va a seguir ocurriendo. Yo mismo soy uno de los afectados. Tenemos que asumir que no hay una solución inmediata, pero eso no significa que no podamos hacer nada. Hay que trabajar en la protección de la cuenca del río Santa Lucía, controlar la tala del monte nativo, fiscalizar los vertidos y mejorar la coordinación entre los organismos del Estado. En 2024 las inundaciones afectaron directamente a unas 3.000 personas y 52 manzanas de Santa Lucía. Se habla mucho de los evacuados, pero hay una enorme cantidad de autoevacuados que también sufren pérdidas y daños en sus viviendas. Creo que necesitamos una verdadera política de Estado en materia ambiental, con participación de la ciencia, las autoridades y las comunidades.

-¿Qué papel cumple la radio cuando se produce una emergencia de ese tipo?

-Es fundamental. Nunca me voy a olvidar del 15 de marzo de 2024. Eran las seis de la mañana cuando el alcalde de Santa Lucía me llamó para advertirme que el agua iba a avanzar muchísimo durante el día. Inmediatamente emitimos la alerta por todos nuestros medios y gran parte de la población pudo salir a tiempo. Eso demuestra la importancia de la comunicación de cercanía. En una emergencia, una información que llega a tiempo puede cambiarlo todo.

-Además de la información y las investigaciones, tienen un espacio dedicado a rescatar historias de vecinos. ¿Cómo surgió?

-Tenemos un segmento que se llama Personaje de mi pueblo. Salgo con la cámara y el micrófono a buscar esas historias que muchas veces pasan inadvertidas. Puede ser una persona que fundó una escuela especial para niños con discapacidad, alguien que lleva décadas colaborando desinteresadamente con una actividad tradicional o una señora de cien años que todavía trabaja en un almacén de ramos generales. ¿Por qué no poner en valor a esas personas? Son las que construyen la identidad de una comunidad. Hoy muchas cosas se pueden encontrar con inteligencia artificial, pero el contacto humano, estar en el lugar, escuchar a una persona y contar su historia tienen otro valor.

-Después de veinte años en FM Ideal, ¿qué proyectos tenés para el futuro de la emisora?

-Queremos seguir creciendo en Canelones y después expandirnos hacia otros departamentos. Nuestra aspiración es convertirnos en una verdadera vidriera de Canelones. Queremos ser la puerta de entrada al departamento, darle la bienvenida a quienes llegan y mostrar todo lo que tiene para ofrecer. Por supuesto que hay una visión empresarial. Somos un medio comercial y tenemos que generar recursos, atraer anunciantes y sostener nuestro trabajo. Pero nunca podemos descuidar nuestra principal materia prima, que es el vecino y la vecina. La comunicación de cercanía es nuestra esencia.

