Nelson Burgos: el desnudo que nunca olvidó, el proyecto con Blanca Rodríguez y la murga que lo echó

Antes de convertirse en un popular rostro del Carnaval y la televisión uruguaya, Nelson Burgos trabajó en una curtiembre, vendió pan y libros de inglés hasta que encontró su vocación como enfermero. Durante 33 años ejerció esa profesión en el área de pediatría de Casa de Galicia y, mientras cumplía con sus guardias, construyó en paralelo una carrera artística que con el tiempo terminaría imponiéndose.

El gran punto de inflexión llegó cuando Cacho de la Cruz lo descubrió actuando con Los Carlitos en el Teatro de Verano y lo llevó a la televisión para interpretar al inolvidable mayordomo de Chichita. Desde entonces desarrolló una extensa trayectoria como humorista, actor y comunicador.

Hoy conduce Día a día, La noche del Pela y Pasión de Carnaval —los tres por VTV—; y además se sube a los escenario con su unipersonal titulado El monaguillo. El 23 de julio cumplió años, una buena excusa para repasar cinco curiosidades que quizás no sabías sobre Nelson Burgos.

Hizo un desnudo en teatro

Se animó a un desafío que jamás había imaginado: hacer un desnudo sobre el escenario. Fue como parte del elenco de Sinvergüenzas, junto a Christian Font, Leo Pacella, Pablo Robles y Gaspar Valverde. La anécdota más recordada ocurrió durante una función en Colonia, donde el teatro no tenía la infraestructura habitual. “¿Acá nos tenemos que desnudar? ¿Alguien va a hacer el apagón?”, recordó entre risas en Vértice.

A diferencia del Movie, donde el cambio de luces era inmediato, esa noche sintió que el apagón “duró una eternidad”. “Decíamos: la señora de la primera fila ve”, contó. Pese a los nervios, definió la experiencia vivida en 2018 como “preciosa”.

Actuó en una película con Blanca Rodríguez

En 2010, logró cumplir otro de sus grandes sueños: actuar en cine. Integró el numeroso elenco de La despedida, una comedia uruguaya que reunió a figuras como Coco Echagüe, Maxi de la Cruz, Diego Delgrossi, Jorge Traverso y Blanca Rodríguez.

La directora, Silvana Tomeo, explicó a Sábado Show que la idea era sumar reconocidas personalidades del medio en pequeñas participaciones para darle a la historia un sello bien uruguayo y generar “un chiste interno” para el público, como ver a Traverso y Blanca interpretándose a sí mismos en un informativo. En 2023, Burgos decidió estudiar actuación en Dodecá durante seis meses, ya que según dijo en Ciudad Viva (TV Ciudad), “le apasiona el cine”.

El mayordomo de Chichita lo encasilló

Cacho de la Cruz como Chichita y Nelson Burgos como mayordomo. Foto: Darwin Borrelli

Llegó a la TV de la mano de Cacho de la Cruz, quien lo descubrió en el Teatro de Verano mientras actuaba con Los Carlitos y lo llevó a El show del mediodía. Allí debutó en 1993 en Chichita como el recordado mayordomo mudo, que tuvo que construir desde los gestos y el silencio. Para destacarse junto a una figura tan fuerte como Cacho, buscó inspiración en el cine mudo y creó una identidad propia.

El papel tuvo tanto impacto que durante años la gente lo asoció únicamente con ese personaje. “Me preguntaban: ‘¿Pero vos hablás?’”, contó en varias notas. Aunque vinieron otros trabajos y recorrió el país haciendo café concerts junto a Daniela Marotta, salir de ese lugar le llevó tiempo: “Tuve que luchar muchísimo”, dijo.

De Cacho guarda un recuerdo especial: “Me marcó la manera de trabajar, el respeto al público y la prolijidad”. Aquella década junto a un grande de la pantalla chica fue una escuela para Burgos.

Es enfermero de profesión

Aunque muchos lo conocen por el Carnaval y los medios, Burgos es enfermero de profesión y ejerció 33 años en el área de pediatría de Casa de Galicia. La vocación apareció después de probar suerte en varios rubros: trabajó en una curtiembre, vendió pan, libros de inglés y bonos de colaboración, hasta que un amigo le sugirió estudiar enfermería. “Me dijo que trabajo no me iba a faltar y tenía razón”, recordó en Vamo Arriba (Canal 4).

Mientras construía su carrera artística, nunca abandonó el hospital. Durante años pidió licencia sin goce de sueldo para cubrir el Carnaval o, tras terminar cerca de las tres de la madrugada el programa en el Teatro de Verano, dormía apenas unas horas y a las 6:30 ya estaba cumpliendo su turno.

El cierre de Casa de Galicia, en 2021, marcó el final de esa etapa. Aunque recibió ofertas de varias instituciones para seguir ejerciendo, decidió apostar definitivamente a los proyectos que ya se le estaban abriendo en el periodismo y el espectáculo. “No tuve suerte, me lo gané”, resumió.

Lo echaron de dos murgas

Soñaba con salir en Carnaval, pero antes de lograrlo vivió dos frustraciones. Lo dejaron afuera de La Nueva Milonga y luego de Los Arlequines, tras meses de ensayo. “Lloraba mientras me iba caminando”, recordó en Vamo Arriba sobre la vez que Tito Pastrana le explicó que debía ceder su lugar a integrantes que llegaban de La Reina de la Teja.

Poco después volvió a quedarse sin lugar en Los Arlequines por la incorporación de otros componentes. Lejos de rendirse, siguió buscando oportunidades hasta que, por recomendación de Cachito De León, ingresó a humoristas Los Johnsons. Al terminar esa temporada fue convocado por Los Carlitos, conjunto de humoristas en el que permaneció diez años.

