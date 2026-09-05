Los cinco secretos de Julio Ríos: por qué dejó de relatar, el misterio de su edad y ¿cuál fue su equipo de fútbol?

Julio Ríos guarda varios secretos detrás de su trayectoria en los medios: nunca revela su edad, dejó los relatos por el desgaste y ha defendido el modelo de Bukele. También mantiene el misterio sobre su cuadro de fútbol y el bronceado. A continuación, cinco cosas que no sabías del comunicador, conductor de Las voces del fútbol y panelista de Polémica en el bar.

Cumplió su sueño de relatar fútbol: ¿Por qué lo dejó?

Julio Ríos siempre reconoció que su sueño era el de convertirse en relator de fútbol y lo cumplió muy joven.

En 1987 relató para Radio Oriental la Copa América de aquel año, acompañado por Jorge “Toto” Da Silveira. Pero luego de décadas en varias emisoras (Oriental, Sport 890 y Carve, entre otras), Ríos dejó los relatos. Se enfocó en su programa Las voces del fútbol y en su rol como panelista de Polémica en el bar.

Reconoció que llegó un momento que perdió parte del placer por el relato por el desgaste de los años y gran cantidad de partidos. “Me di cuenta de que ya no era lo mío cuando miraba el reloj e iban 15 minutos. Me pesaba”, dijo.

Elogios y debate sobre modelo de seguridad al estilo salvadoreño

Aunque construyó su carrera alrededor del deporte, Julio Ríos nunca se limitó exclusivamente al fútbol. En sus programas suele opinar sobre política, la vida y asuntos de actualidad. Cuando se habla de temas de seguridad, el periodista defiende los resultados del presidente salavadoreño Nayib Bukele en el combate contra las pandillas. Esta postura lo llevó a debates, como el que tuvo con el diputado Gustavo Zubía en Polémica en el bar.

Para el comunicador, el modelo Bukele podría ser inspirador para Uruguay. Según Ríos, la falta de respuestas frente al delito termina deteriorando la convivencia. “O te ponés del lado de la delincuencia o te ponés del lado de la gente bien”, sostuvo.

Cumple años pero nadie sabe con certeza cuántos

Julio Ríos cumple años en los próximos días: el 15 de setiembre, pero nadie sabe cuántos años. La edad del periodista deportivo es uno de sus secretos mejor guardados. En los últimos días, en su programa Las voces del fútbol hablaban de la proximidad de la fecha y recordaron que Ríos cumple el mismo día que Juan Ramón Carrasco. El exfutbolista y entrenador llegará este año a los 70, pero el comunicador se negó a revelar si cumple más o menos años que JR. “Lo vi jugar mucho a Juan Ramón”, fue el único dato que dio.

Cuando alguna vez le preguntaron directamente su edad, ha recurrido a una respuesta que contribuye todavía más al juego: “Todo el mundo sabe los años que tiene”.

Lo cierto es que el próximo cumpleaños tendrá para Ríos un significado especial. El periodista viene de atravesar un delicado quebranto de salud luego de que, durante su viaje a Cancún para realizar la cobertura del Mundial 2026 sufrió un problema de salud provocado por una bacteria.

¿Cuánta cama solar tiene sobre su piel?

Además de su estilo, existe otro elemento que se convirtió en marca registrada de Julio Ríos: su bronceado.

El tono de piel del periodista ha despertado durante años comentarios, bromas y una pregunta recurrente: ¿cuántas horas de cama solar hay detrás?

Según él, muchas menos de las que el público imagina.

Nota a Julio Rios, periodista deportivo uruguayo, en su domicilio de Punta del Este, ND 20240108, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Ríos asegura que su afición por el bronceado viene de muchísimo antes de convertirse en una figura. Se remonta a su juventud en Minas, cuando aprovechaba cualquier oportunidad para exponerse al sol.

En verano disfruta de sus estadías en Punta del Este y al invierno suele “cortarlo” con viajes al Caribe o Europa.

¿De cuál cuadro es o era hincha?: algunas pistas

Julio Ríos nunca ha hablado públicamente sobre el cuadro de sus orígenes: ¿es o fue de Peñarol o de Nacional?

Cuando se le preguntó en alguna oportunidad, reconoce su simpatía por El Tanque... de Minas. Hablando más en serio, Ríos ha dicho que al igual que la mayoría los futboleros, su corazón proviene de alguno de los equipos grandes, aunque la profesión le ha quitado esa pasión originaria.

Julio Ríos. Foto: RICARDO FIGUEREDO

El año pasado, cuando un seguidor lo acusó de ser hincha de Peñarol reaccionó con molestia.

En la biografía de Ríos existe, sin embargo, un detalle familiar que suele alimentar las especulaciones. El comunicador pasó parte de su infancia en Minas y fue criado por su abuela Cecilia después de la separación de sus padres. Ella era hincha de Nacional.

Después de décadas trabajando alrededor del fútbol profesional, asegura haber perdido buena parte de aquella relación puramente emocional que caracteriza al hincha.

