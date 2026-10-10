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“Los buscas de siempre”: el amor prohibido que cautivó a la televisión y terminó convirtiéndose en realidad

Estrenada en 2000, “Los buscas de siempre” cautivó con el amor prohibido entre dos jóvenes que creían ser hermanos. Protagonizada por Pablo Echarri y Nancy Dupláa, llegó a Uruguay por Canal 12.

El País
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10/10/2026, 05:04
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Pablo Echarri y Nancy Dupláa.

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