“Los buscas de siempre”: el amor prohibido que cautivó a la televisión y terminó convirtiéndose en realidad
Estrenada en 2000, “Los buscas de siempre” cautivó con el amor prohibido entre dos jóvenes que creían ser hermanos. Protagonizada por Pablo Echarri y Nancy Dupláa, llegó a Uruguay por Canal 12.
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